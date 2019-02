Emanuela Tittocchia accusa Mariano Catanzaro: “Prove che lo inchiodano”

Emanuela Tittocchia a Pomeriggio 5, pesanti accuse a Mariano Catanzaro: “Nessuno a me dice ‘fai la femmina’”. Lo sfogo dell’attrice: “Se un uomo fa così è una me…da”

Pochi giorni fa sembrava che tra Emanuela Tittocchia e Mariano Catanzaro fosso tornato il sereno e che i due avessero ripreso la relazione dopo forti scricchiolii di coppia. La realtà odierna invece mostra tutt’altro, almeno stando alla versione dell’attrice che ha mosso pesanti accuse all’ex corteggiatore di Uomini e Donne durante la puntata di Pomeriggio 5. Parole dure e inequivocabili quelle espresse da Emanuela che ha trovato anche il sostegno di Deianira Marzano, presente in studio, la quale ha detto di essere in possesso di prove che inchioderebbero Catanzaro per i comportamenti scorretti tenuti durante la vicenda.

“Nessuno a me dice “fai la femmina”. lo sfogo di Emanuela Tittocchia

“Quando un uomo fa finta di essere un uomo e vede la sua donna piangere per fragilità magari causate da lui stesso non alza la voce, non diventa aggressivo, non punta il dito…. nessuno a me dice “fai la femmina”, ha detto nel salotto di Barbara d’Urso Emanuela, riferendosi a Mariano. “Perché se fai così sei una me…da”, ha aggiunto visibilmente adirata. La Tittocchia spiega inoltre che sabato scorso è finita in ospedale per accumulo di stress e di non voler più avere niente “a che fare con persone del genere… manipolatori, narcisi, aggressivi“. “Su Instagram mi hanno messo in guardia tante ragazze su di lui, dicendomi che era la peggior persona del mondo. Io stavo bene con lui, ma ho iniziato a pensare”, continua a narrare, chiedendo poi ‘aiuto’ a Deianira.

Deianira su Mariano Catanzaro: “Ho prove che lo inchiodano”

“Deianira mi ha passato prove che lui sentiva altre ragazze”. A questo punto è intervenuta la Marzano che ha affermato che Mariano avrebbe sentito altre donne durante la storia con Emanuela e nel momento in cui queste chiedevano se fosse impegnato lui avrebbe sostenuto che “quello con la Tittocchia era solo gossip”. “Ho messaggi che lo inchiodano”, ha infine chiosato la Marzano. Spazio a un ultimo sfogo dell’attrice: “‘Ti supplico metti una foto per far vedere che stai con me’ gli ho anche chiesto. Lui mi ha risposto con urla e parole”.

La risposta di Mariano via Instagram

“Probabilmente lei ha rimosso tante cose belle. Non è carino dire queste cose assurde. Emanuela, ricordati quante cose belle abbiamo fatto. Se in quel momento ho avuto un tale comportamento, riconosco poco carino, è perché tu hai pensato di me una cosa non vera, offendendomi. Mi hai accusato di una cosa che io non avevo fatto. Sono deluso fortemente. Nonostante sia finita continuo comunque a volerle bene”. Questa la risposta affidata alle Instagram Stories di Catanzaro che ha inoltre detto che nelle prossime ore darà ulteriori dettagli della vicenda.