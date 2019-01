Emanuela Tittocchia e Mariano Catanzaro sono tornati insieme

È di nuovo amore tra Emanuela Tittocchia e Mariano Catanzaro

È tornato il sereno tra Emanuela Tittocchia e Mariano Catanzaro. L’attrice di Centovetrine e l’ex tronista di Uomini e Donne sono tornati insieme. I due, che si frequentano dallo scorso dicembre, si sono mollati a Capodanno ma hanno deciso di dare un’altra chance al loro rapporto. “Siamo proprio agli inizi ma ci consideriamo fidanzati. Tutti diranno che usiamo questa cosa per popolarità, ma dicessero quello che vogliono”, ha dichiarato l’opinionista di Barbara d’Urso a Spy magazine. “Ci sono le ex sul piede di guerra, mi scrivono cose strane e mi dicono di stare in guardia ma io blocco tutti. Non è facile fidarmi totalmente, ma quando sto con lui sto bene. Per ora basta questo, no?”, ha aggiunto l’interprete.

Emanuela e Mariano: la differenza d’età non è un problema

Per Emanuela Tittocchia e Mariano Catanzaro la differenza d’età non è un problema. L’ex protagonista de La Talpa e l’ex corteggiatore del Trono Classico riescono ad essere in sintonia nonostante tutto. “A me non piacciono i vecchi…”, ha tagliato corto Emanuela, che ha già spento le 48 candeline. Decisamente più giovane Mariano, che ha solo 25 anni.

Il passato amoroso di Emanuela e Mariano Catanzaro

Prima di conoscere Mariano, Emanuela Tittocchia (che ha rischiato di morire per un intervento chirurgico) ha amato Fabio Testi e Biagio D’Anelli. Mariano Catanzaro, invece, ha avuto una breve relazione con l’ex corteggiatrice Valentina Pivati.