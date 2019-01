Emanuela Tittocchia a Pomeriggio 5: “Mi sono rifatta il seno e ho rischiato di morire”

Emanuela Tittocchia ha il seno rifatto: “Ma ho rischiato di morire”

Emanuela Tittocchia ha ricordato una dolorosa vicenda nel salotto di Pomeriggio 5. Nel 2010 l’opinionista di Barbara d’Urso ha rischiato di morire dopo un intervento chirurgico al décolleté. Emanuela si è sottoposta ad un’operazione di mastoplastica additiva per regalarsi una terza ma qualcosa è andato storto. Una volta tornata a casa ha cominciato a perdere molto sangue e ad avere la febbre alta. Il chirurgo che l’ha operata l’ha rassicurata, ribadendo che tali reazioni sono più che normali quando si è davanti a certi casi. Ma sopraffatta dal dolore Emanuela ha telefonato ad un cugino medico, che le ha subito consigliato di rivolgersi al pronto soccorso.

Emanuela dopo l’intervento: “Avevo un’emorragia interna”

“Al pronto soccorso mi hanno salvato la vita. Avevo un’emorragia interna, ho dovuto fare delle trasfusioni d’urgenza. Ho rischiato di morire”, ha ammesso Emanuela Tittocchia a Pomeriggio 5. In seguito l’ex attrice di Centovetrine ha scoperto che il dottore che l’ha operata non è specializzato in chirurgia plastica. “Ancora oggi va in tv, ha sempre l’ufficio piano. Ho sbagliato io a fidarmi, a non scavare a fondo”, ha detto l’interprete, che ha di recente chiuso una relazione con Mariano Catanzaro.

Emanuela Tittocchia pronta per un secondo intervento

A quasi dieci anni da quell’interveno doloroso, Emanuela Tittocchia è pronta per un altro. Ma il professor Lorenzetti – chirurgo estetico di fiducia di Pomeriggio 5 e Domenica Live – ha consigliato alla 48enne di non avere fretta. “Le protesi non vanno cambiato urgentemente”, ha assicurato il medico.