Emanuela Tittocchia appello a Mariano Catanzaro: “Riproviamoci”

Emanuela Tittocchia e Mariano Catanzao stavano insieme ma si sono lasciati per colpa di Biagio D’Anelli

Brusca rottura tra Emanuela Tittocchia e l’ex tronista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro. Le due si stavano frequentando dallo scorso novembre, ma a Capodanno hanno avuto un brutto litigio che li ha allontanati. Un litigio nel quale c’entra Biagio D’Anelli, ex fiamma dell’attrice e conduttrice. “A Capodanno il mio agente mi aveva fissato una serata. Mariano mi aveva chiesto di unirsi a noi e io gli avevo detto di sì. Così avevo prenotato per noi una stanza anche per la sera precedente, per trascorrere insieme l’intero weekend. Solo che un paio di giorni prima ho avuto una soffiata: ci sarebbe stato anche Biagio. Così ho chiesto a Mariano di non venire, perché non volevo che si creassero situazioni complicate. Lui non l’ha presa bene e non è venuto”, ha raccontato l’ex volto di Centovetrine al settimanale Vero. Ma non è finita qui perché Emanuela e Biagio – spesso ospiti di Pomeriggio 5 – si sono scambiati un bacio a stampo proprio durante la vigilia di San Silvestro.

Emanuela Tittocchia e Biagio D’Anelli si sono baciati a Capodanno

“Era più una sorta di gioco”, ha tagliato corto la Tittocchia, che spera di tornare presto tra le braccia di Mariano Catanzaro. Nonostante l’evidente differenza d’età – lui 26 anni, lei 48 – tra i due è nato un sentimento profondo e sincero. “Insieme stiamo bene. Mi piacerebbe riprovarci. Mi piacerebbe avere un’altra occasione con lui. Se potessi dirgli qualcosa, gli direi di metterci il cuore, senza strategie e senza ripicche. E poi tutto il resto verrà da sé”, ha detto Emanuela, che in passato ha avuto una tormentata relazione con l’attore Fabio Testi.

Mariano Catanzaro e la storia finita male con Valentina Pivati

Prima di Emanuela Tittocchia, invece, Mariano Catanzaro ha amato Valentina Pivati, la corteggiatrice scelta a Uomini e Donne. Dopo un’estate passata insieme i due si sono mollati. A chiudere la relazione la giovane piemontese, che non provava più amore per il napoletano.