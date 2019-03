Pomeriggio 5: nuove accuse all’ex tronista Mariano Catanzaro

Mariano Catanzaro ancora nella bufera. Nella puntata odierna di Pomeriggio 5 (lunedì 25 marzo 2019) sono spuntate nuove accuse all’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne. Francesca Giuliano, la Miss maggiorata di Avanti un altro, ha raccontato a Barbara d’Urso di aver ricevuto delle avance dal giovane napoletano. “Mi diceva che voleva conoscermi, che voleva vedere la mia anima”, ha confidato la Giuliano. Gli stessi messaggi che qualche mese dopo avrebbe inviato a Emanuela Tittocchia, come rivelato dalla diretta interessata: “Fa copia e incolla, mi scriveva che voleva andare oltre alla mia bellezza. Ma scriveva così a tutte, ho gli screen shot delle ragazze. Si è presentato come un principe ma non è così. Forse più che a me ambiva a Pomeriggio 5″.

Il racconto di Francesca Giuliano su Mariano Catanzaro

“Ha cominciato a scrivermi a settembre, gli ho risposto perché è un bel ragazzo. Mi ha scritto frasi meravigliose fino a novembre. Frasi che ogni donna vuole sentire. Ci siamo visti in un albergo ma io dopo me ne sono andata perché non mi andava di stare in stanza. Lui mi ha detto che c’erano i paparazzi fuori, che non potevamo restare nella hall. Sono rimasta spiazzata e l’ho salutato. Non mi sono sentita di seguirlo”, ha raccontato Francesca a Pomeriggio 5. La Giuliano ha subito precisato che quanto accaduto è avvenuto prima della relazione tra Mariano e Emanuela Tittocchia, durata tra novembre e gennaio e finita nel peggiore dei modi.

Mariano Catanzaro attacca Emanuela Tittocchia

Dopo la loro breve liason, Mariano e Emanuela hanno cominciato ad attaccarsi a distanza tra tv, social e giornali. E ora Catanzaro ha addirittura deciso di prendere provvedimenti legali nei confronti dell’attrice di Centovetrine. “Ha rincarato la dose definendomi un killer seriale: ma cosa ho fatto per meritarmi queste parole? Le accuse sono state pesanti e ho quindi deciso di difendermi nelle sedi opportune“, ha detto Mariano in un videomessaggio trasmesso proprio da Pomeriggio 5. “È bugiardo e manipolatore”, ha replicato Francesca Giuliano, che ha prontamente ricevuto l’applauso di Emanuela Tittocchia.