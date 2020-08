Mariana Rodriguez si è fidanzata davvero: pizzicata col nuovo compagno

Mariana Rodriguez si è fidanzata di nuovo dopo la storia con Simone Susinna. Due anni d’amore, che però si sono spenti a causa di alcune decisioni prese dal ragazzo, che adesso ha già una nuova compagna. Mariana ha capito che la loro favola non avrebbe potuto avere alcun lieto fine, per questo ha deciso di chiudere tutto. Non dandogli nessuna seconda possibilità. Lui ha tentato di ricucire i rapporti, ma la Rodriguez è stata ferma sulla sua decisione. E adesso la sua vita privata ha avuto un risvolto che non ha fatto altro che portare gioia nella sua vita. All’inizio di agosto, avevamo scoperto cos’era realmente successo fra Mariana Rodriguez e Simone Susinna, adesso invece conosciamo qualcosa di più su quel nuovo flirt che sta facendo tanto chiacchierare e che è cominciato con le foto pubblicate dal sito Giornalettismo.com. In Sardegna, la showgirl non si è nascosta…

Mariana Rodriguez, novità vita privata: foto assieme al compagno

Dopo aver chiuso con Susinna, Mariana Rodriguez ha voltato pagina, scrivendone una nuova assieme a Cristiano, il ragazzo che, in passato, avrebbe avuto una relazione anche con Giulia De Lellis. Giornalettismo.com li ha pizzicati insieme, in atteggiamenti inequivocabili e parla già di fidanzamento. Come si sarebbero conosciuto i due? Mistero. Potrebbero essersi conosciuti in Sardegna (colpo di fulmine inaspettato nell’isola stupenda della nostra Italia) oppure in un’altra regione, subito dopo la quarantena, e da quel momento non si sarebbero mai più lasciati. E avrebbero deciso di andare in vacanza insieme. Anche loro in Sardegna, anche loro al centro degli innumerevoli gossip di quest’estate su nuove coppie e coppie scoppiate (e gran rumore hanno fatto!).

Chi è il nuovo fidanzato di Mariana Rodriguez? Ecco cosa sappiamo di Cristiano

Giornalettismo.com ha pubblicato delle foto in esclusiva di Mariana Rodriguez e Cristiano. Chi è? Un personal trainer di Vip, che è stato presente molto anche nel mondo del gossip: è stato il fidanzato sia di Sabrina Ghio (ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne) sia di Giulia De Lellis, anche se i due non hanno mai confermato la loro relazione. Resta dunque un dubbio su di loro. Ora fa parlare per la sua liaison con Mariana Rodriguez. Farà qualche altro passo importante nel mondo del gossip e magari potremmo conoscerlo meglio attraversi la partecipazione di qualche reality show?