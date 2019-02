Mariana Rodriguez e Corona sono stati insieme? Ora parla la modella

Fabrizio Corona e Mariana Rodriguez sono stati insieme? La venezuelana fa chiarezza

C’è anche Mariana Rodriguez in Non mi avete fatto niente, l’ultimo libro di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha parlato di una notte di passione con la modella venezuelana, ex concorrente di Pechino Express e Grande Fratello Vip, mentre era fidanzato con Silvia Provvedi. Una versione che la diretta interessata ha seccamente smentito, nonostante i due siano stati paparazzati da Diva e Donna nel 2016. “Io e Fabrizio ci siamo conosciuti due anni e mezzo fa per una serata che dovevamo fare insieme. All’epoca non era fidanzato, c’è stata una frequentazione, ma è finita lì. Invece lui ha dichiarato di avermi portata a letto, cosa mai successa. Penso che un uomo debba avere rispetto, altrimenti non è un uomo”, ha chiarito la 28enne al settimanale Nuovo.

Anche Malena ha preso le distanze dalle dichiarazioni di Corona

Nelle ultime ore pure l’attrice Malena ha preso le distanze dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha raccontato di aver trascorso una notte di passione con la pupilla di Rocco Siffredi. “Non ho alcuna intenzione di fare pubblicità a questo signore che s’è permesso di usare il mio nome per strumentalizzarlo. Questo individuo ha parlato di me come di un oggetto da usare all’occorrenza. Ha utilizzato termini diffamatori e lesivi della dignità di una persona. Credo che questo signore non abbia alcun rispetto per il genere femminile. Non prova un’attrazione autentica per le donne perché le considera né più né meno dei pezzi di carne”, ha fatto sapere l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Mariana Rodriguez è tornata con il modello Simone Susinna

Tornando a Mariana Rodriguez, la sud americana è di recente tornata tra le braccia di Simone Susinna. I due si erano lasciati a Capodanno per alcune incomprensioni ma hanno scelto di dare una seconda chance al loro rapporto, iniziato un anno e mezzo fa.