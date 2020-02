Mariagrazia e la madre Antonia, lacrime a C’è Posta Per Te: su la busta. Prima il “non provo niente per lei”, poi mamma si scioglie e il lieto fine. Storia d’altri tempi

Storia d’altri tempi e commuovente a C’è Posta Per Te. “Non so se mi conosci… Io mi chiamo Mariagrazia”. Inizia così l’episodio, con una donna sposata 54enne, accompagnata dal marito e dal figlio Calogero in studio. Dall’altra parte della busta c’è Antonia, l’anziana madre biologica di Mariagrazia. La vicenda è delicata. La figlia non ha mai conosciuto la mamma di sangue, in quanto adottata da piccola. Fino a 8 anni Mariagrazia non ha saputo nulla delle sue reali origini, poi una compagna di classe le ha svelato tutto. Versione confermata da mamma e papà adottivi: Mariagrazia ha dei genitori biologici diversi rispetto a quelli che l’hanno cresciuta. Questi ultimi sono scomparsi, ma prima di andarsene le hanno dato il nome della famiglia da cui è nata. Da qui la chiamata a C’è Posta Per Te.

Madre e figlia si rincontrano a C’è Posta Per Te

Antonia giunge nella trasmissione accompagnata dai figli Maria, Gianni, Silvio, Laura e Michele. Ce ne sarebbero altri due, ma per impegni non hanno potuto essere presenti. La storia viene snocciolata, Antonia resta inizialmente piuttosto fredda e spiega che l’abbandono di Mariagrazia fu dovuto a tempi difficoltosi, in cui non avrebbe potuto garantire un futuro degno al suo primo frutto d’amore. Uno dei figli di Antonia racconta di aver già saputo dell’esistenza della sorella. Fu il padre a rivelargliela, prima di spirare. A un certo punto, la situazione sembra precipitare e che la busta debba rimanere chiusa. Invece…

C’è Posta Per Te: Antonia e Mariagrazia si riabbracciano dopo anni

“Se mi vuole conoscere bene, se no pazienza”, afferma Mariagrazia, vedendo la madre fredda. “Non sento niente per lei”, le parole di Antonia. La realtà è però un’altra perché gli occhi dell’anziana si imperlano di lacrime. E infatti, alla fine, la busta viene fatta aprire e Antonia e i figli a lei vicini abbracciano la sorella ritrovata, suo marito e il loro nipote. Il pubblico da casa si riversa su Twitter. Tutti commossi e colpiti, finale a lieto fine a C’è Posta Per Te.