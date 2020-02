C’è posta per te, Dafne e Gabriele: Twitter indignato con i genitori di lei

C’è posta per te, la storia di Dafne e Gabriele: i genitori di lei irremovibili, giù la busta e indignazione del pubblico. Su Twitter piove di tutto

A C’è posta per te è arrivata la giovane coppia formata da Gabriele e Dafne, che non ha più rapporti con i genitori di lei, ‘convocati’ nella trasmissione. Al fianco dei ragazzi ci sono stati invece mamma e papà di Gabriele. Tutti i protagonisti della vicenda sono agrigentini. In studio è subito salita la tensione. Madre e padre di Dafne, non appena hanno aperto la busta hanno subito chiarito: “Solo Dafne vogliamo sentire, questi signori noi non li conosciamo”. E infatti, durante tutta la puntata hanno conversato solo con la figlia. Ma perché si sono interrotti i rapporti? Il nodo della discordia sarebbe Gabriele, non visto di buon occhio dal padre di Dafne. “Lui è inaffidabile, Maria. Se sapessi il male che mi ha fatto”, ha detto l’uomo. “Non ci interessa”, gli ha fatto eco la moglie. Alla fine però non si è ben capito perché non sopportano il fidanzato della figlia.

“L’altra mia figlia ha la F grande, è intelligentissima”, indignazione sui social

“Voglio sapere perché Gabriele non lo volete conoscere”, ha subito chiesto Dafne. “Loro non sono le persone per lei (Gabriele e anche i genitori di lui). Io ho detto a lei che doveva frequentare persone che le dessero sicurezza a 360 gradi”, ha dichiarato il padre, senza però ben far capire che cosa intendesse con “sicurezza a 360 gradi”. Su Twitter è scattata l’indignazione del pubblico da casa che si è schierato apertamente con i due ragazzi. Migliaia di commenti contro il padre e la madre di Dafne. Ancor più duri si sono fatti i cinguettii quando l’uomo ha detto, in riferimento all’altra sua figlia (non presente in studio): “L’altra mia figlia ha la F grande, è intelligentissima.” A questo punto è intervenuta Maria De Filippi, facendo notare quanto fossero forti le sue dichiarazioni. “Lei se ce l’ha l’intelligenza, l’ha tenuta nascosta”, ha rincarato la dose il padre riferendosi a Dafne.

Maria: “E se un giorno diventaste nonni?”. La risposta:”Non mi interessa niente”

Maria ci ha riprovato: “E se un giorno diventaste nonni?”. “Non mi interessa niente”, la replica senza spiraglio di ravvedimento dell’uomo. “Ma recuperare un rapporto con lei?”, sempre Maria. “Non mi interessa, lei mi ha cercato, non io. Non mi fido. Porte aperte se invece torna a casa e lascia quella famiglia (quella del fidanzato, ndr)” Giù la busta e tutti a casa. Gabriele e i suoi genitori non hanno proferito parola. Su Twitter si è scatenato il finimondo: nel mirino mamma e papà di Dafne.