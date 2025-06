Maria Vittoria smentisce la crisi con Tommaso: “Ci sono state discussioni”

Cosa sta succedendo tra Maria Vittoria e Tommaso? In queste ore se lo stanno chiedendo tutti, considerato alcuni movimenti sospetti visti sui social. Infatti, da un momento all’altro, i due sembravano non seguirsi più su Instagram. Questa mattina poi tutto risolto, per questo in molti hanno pensato ad un bug momentaneo, mentre voci di corridoio hanno svelato che ci sarebbero stati un po’ di bisticci tra i due in queste ore. In ogni caso, a spiegare tutto, è stata proprio la dottoressa in una intervista a Piùdonna: “Ci sono state piccole discussioni, niente di che. Con Tommy va benissimo, possono stare tutti tranquilli. A volte lui è difficile da gestire, come lo sono io del resto ma il nostro bene supera tutto“.

Dunque la crisi è stata totalmente smentita, anche se appunto, voci di corridoio a Deianira Marzano hanno svelato che la coppia litigherebbe davvero molto spesso e che starebbero venendo a galla molte incompatibilità caratteriali che verranno poi rivelate col tempo. In ogni caso, ad oggi Tommaso e Maria Vittoria sembrano più felici che mai, ma ovviamente questo è tutto da vedere.

Per me questa è la cosa più bella, oltre all’amore, l’immensa stima🥹#tommavi pic.twitter.com/F7iCMe0fo0 — Debby🎀 (@DebbyDe82) June 7, 2025

Tommaso e Maria Vittoria: come procede la loro storia fuori dalla casa

Una storia d’amore nata sotto ai riflettori e da una convivenza forzata, che si è trasformata oramai in una convivenza volontaria. Infatti, da come ha dichiarato Maria Vittoria, i due starebbero praticamente convivendo a Roma. Questo vuol dire che Tommaso ha lasciato il suo lavoro di idraulico, mentre lei invece, come vediamo anche sui social, sta continuando a lavorare come dottoressa di chirurgia plastica, ottenendo anche dei risultati davvero incredibili.

C’è solo una piccola difficoltà o forse dovremmo chiamarla differenza, che Maria Vittoria sta riscontrando da quando sono usciti dalla casa. Lei ha 31 anni mentre lui ne ha 24, una differenza d’età che adesso un po’ si fa sentire: “Mentre dentro la casa non la percepivo, anzi a volte mi sentivo io la più piccola tra i due, ora la percepisco un po’ di più” ha dichiarato, aggiungendo però che vuole fare del suo meglio per sostenerlo nei suoi progetti futuri.