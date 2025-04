Alfonso D’Apice riaccende la miccia tra Tommaso e Maria Vittoria: like sospetto

Nuove tensioni nel triangolo più discusso di quest’ultima edizione del Grande Fratello, ovvero quello formato tra Maria Vittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Alfonso D’Apice. Come sappiamo, per alcune settimane la dottoressa ha vissuto alcuni momenti di crisi nella casa che l’hanno portata a fare una scelta tra Tommaso e Alfonso, considerato che quest’ultimo aveva trovato un’intesa mentale durante la sua esperienza all’interno del tugurio. A quel punto Tommaso ha lottato con le unghie e con i denti per rivendicare il suo rapporto con Maria Vittoria e alla fine è riuscito a tenerla tutta per sé. Alfonso invece ha trovato l’amore con Chiara. Proprio oggi, Alfonso ha ricordato il momento in cui si sono conosciuti, scrivendo su Instagram: “Esco dal tugurio, entra lei dalla porta rossa, certi detti non sbagliano… destino“. A quel punto, qualcuno ha scritto: “Ma quando mai che dopo il tugurio pensavi ancora a Mavi“. E Alfonso ha messo like ad una risposta sotto questo commento: “Era Mavi che sbavava dietro Alfonso ma non ha avuto il coraggio di lasciare Tommaso“.

Dopo questo like, i social sono praticamente esplosi. I fan di Tommaso e Maria Vittoria hanno cominciato ad assalire Alfonso, accusandolo di non aver ancora incassato bene il rifiuto ricevuto dalla Minghetti.

Secondo il meshato: Mavi sbavava per lui

Lorenzo sbavava per la meshata Ditemi che sostanze assume per favore. #shailenzo #tommavi pic.twitter.com/IDLp8kHka2 — Lulù (@lucia_lulur) April 12, 2025

Alfonso, Tommaso e Maria Vittoria: il triangolo che ha fatto discutere

Tommaso e Maria Vittoria si sono conosciuti all’inizio della loro esperienza nella casa del Grande Fratello, lei si infatuò subito di lui che però non ricambiava i suoi sentimenti. Così, dopo settimane di tira e molla, la dottoressa ha trovato un po’ di serenità quando è finita in tugurio con Alfonso, da cui si è sentita apprezzata e desiderata. Usciti da quella settimana di tugurio, la Minghetti ha vissuto un forte momento di crisi che è finito nel momento in cui D’Apice ha deciso di mettersi da parte per non rovinare le cose tra lei e Tommaso, che in quel momento ormai vedeva già come il suo compagno.

Il triangolo è ufficialmente finito nel momento in cui Alfonso ha cominciato una storia con Chiara, quindi tutto è bene quel che finisce bene: il like che ha lasciato sotto al suo post, però, ha riacceso una miccia che ha decisamente mandato a fuoco i fan dei “Tommavi”, che oramai da ore protestano sui social contro di lui.