Grande Fratello, corna-gate: Maria Vittoria e Alfonso incastrati dai social

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso D’Apice ha sganciato una vera e propria bomba sul suo passato all’interno nella casa. Il concorrente, che successivamente è stato eliminato, ha raccontato che, nel periodo di dicembre, lui e Maria Vittoria si erano messi d’accordo per iniziare una relazione. In quel momento lei era impegnata con Tommaso Franchi, che però stava passando dei momenti difficili. Per questo lei non se la sentiva di lasciarlo. Purtroppo per la giovane, ci sono dei video che confermano ogni cosa.

Maria Vittoria in diretta ha negato tutto, eppure sui social sono spuntati dei filmati che non lasciano spazio ai fraintendimenti: le affermazioni di Alfonso sono supportate da vecchi filmati in cui i due concorrenti parlano palesemente in codice per non farsi capire. Il concorrente napoletano, infatti, ha raccontato proprio di questo gioco che avevano cominciato, in cui la Minghetti continuava a dirgli che presto avrebbe lasciato Tommaso. Lui puntualmente rispondeva: “Giorni o settimane?”. I video che girano sul web hanno confermato la sua versione dei fatti.

Alfonso e Maria Vittoria, la loro “storia clandestina”

I due concorrenti si sono conosciuti quando Alfonso è entrato nella casa più spiata d’Italia. In un primo momento lui era molto preso dalla sua ex fidanzata Federica Petagna, mentre Maria Vittoria stava vivendo già la sua relazione tormentata con Tommaso. Poi le cose, d’improvviso, hanno preso una nuova direzione: Alfonso e Maria Vittoria, rinchiusi nel tugurio per una settimana, hanno trascorso dei momenti indimenticabili e scoperto così di essere attratti l’uno dall’altro.

Tornati all’interno della Casa, si erano promessi di stare lontano l’uno dall’altra, ma la loro attrazione è stata più forte. Così, quando Tommaso ha scoperto quello che stava succedendo, ha vissuto dei giorni pesanti. Il suo dolore ha fatto leva sui sensi di colpa di Maria Vittoria che alla fine ha deciso di restare al suo fianco e chiudere la sua conoscenza con Alfonso. Nonostante ciò, a fine dicembre, Alfonso e Maria Vittoria fecero un brindisi ambiguo “a Capodanno”, che gli utenti sui social hanno interpretato come la conferma di una storia tra loro due, che sarebbe cominciata da lì a breve.

In molti, in quel periodo, avevano notato questo accordo segreto tra i due e, ad oggi, dopo essere passati per “visionari” per mesi, ringraziano Alfonso per aver raccontato finalmente tutta la verità.