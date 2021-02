Maria Teresa Ruta piange a Non è la d’Urso: “Goria? Non voglio vederlo”

Dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta si è raccontata nel salotto di Live-Non è la d’Urso e si è scontrata con le cinque sfere. In una recente lettera inviata alla figlia Guenda, Amedeo Goria ha espresso il desiderio di riconciliarsi all’ex moglie dopo anni di conflitti. Il giornalista sportivo, da poco in pensione, ha dichiarato di essersi sentito trascurato dalla Ruta che lo eviterebbe nonostante le sue buone intenzioni di ricostruire un rapporto sincero.

Maria Teresa Ruta è scoppiata a piangere. A Barbara d’Urso ha confessato: “Non voglio vederlo per rispetto a Roberto”. Il volto televisivo crede che quando ci si ricostruisce una nuova vita sentimentale è complesso far capire al nuovo partner che l’affetto rimane. Poi ha svelato che l’ex marito avrebbe delle attenzioni particolari nei suoi confronti. La concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello Vip ha ribadito l’amore per Roberto Zappulla, il suo attuale compagno, definendolo il bastone della sua vecchiaia:

“Con tanto affetto nei confronti di Goria, noi ci siamo, non è una cosa che mi ha chiesto Roberto. In questi anni non abbiamo mai parlato, se non per i problemi dei ragazzi”

Alla conduttrice è stata mostrata una docu-fiction sul suo rapporto con Amedeo e in particolare la ricostruzione di un tradimento che era stato riportati anche dai settimanali. Nel vederlo, la Ruta non è riuscita a trattenere le lacrime rivivendo tutto il dolore provato. Dopo l’accaduto non si sono lasciati, ma si sono presi una pausa. La donna lo aveva perdonato, “ma lui l’ha fatto di nuovo, ho perso il conto di tutti i suoi sentimenti”.

Gli sferati si sono scagliati contro Maria Teresa, adirati per le bugie raccontate durante la sua partecipazione al reality show più spiato d’Italia. L’attrice teatrale ha ribadito, per l’ennesima volta, di aver detto la verità sul Principe Alberto a Montecarlo e su Alain Delon. Capitolo Francesco Baccini: la Ruta ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata la reazione del cantautore alle sue rivelazioni.

Maria Teresa Ruta rifiuta il confronto con Filippo Nardi: interviene Barbara d’Urso

A Live Non è la d’Urso Maria Teresa Ruta ha rifiutato di confrontarsi con Filippo Nardi. La padrona di casa Barbara d’Urso è intervenuta spiegandole tutte le occasioni in cui Nardi, espulso dal GF Vip, si è scusato per il suo comportamento all’interno della Casa. L’uomo ha dichiarato di non avere nulla nei suoi confronti, ma di ammirarla molto: