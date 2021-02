GF Vip, Amedeo Goria su Maria Teresa Ruta: “Voglio riconciliarmi con lei”

Il giornalista Amedeo Goria è tornato a scrivere una lettera a Guenda Goria su DiPiù dopo che Maria Teresa Ruta è stata eliminata dal GF Vip a un passo dalla finale. La figlia gli aveva scritto qualche settimana fa ricordandogli che da piccola aveva sofferto molto per l’assenza in casa del genitore, sia per lavoro che dopo il divorzio dalla madre. In quell’occasione Guenda spiegò anche che era disposta a chiudere con il passato e a ricominciare da zero, in cambio di un ritorno al dialogo tra i due. I suoi genitori, infatti, hanno tentato di evitarsi in tutti questi anni e usavano i figli come ambasciatori di pace e scambio di messaggi. Il volto Rai, da qualche giorno in pensione, ha risposto alla figlia:

“Guenda, io voglio riconciliarmi con la tua mamma, ma è lei che mi evita”

Pare, quindi che sia l’ex compagna ad evitarlo e questa freddezza nel rapporto sembra derivi più da una volontà della conduttrice e opinionista:

“Maria Teresa corre in continuazione e mi pare che sia lei a volermi evitare…come se ormai non ci fosse più niente da dire”

Nella lunga lettera a Guenda, il giornalista scartato dall’Isola dei Famosi ha fatto una confessione sulla sua vita privata e sentimentale. Nonostante i numerosi flirt che ha avuto negli anni, non è più riuscito a rifarsi una vita dopo la fine del matrimonio con Maria Teresa Ruta. L’ex concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello Vip, invece, ha ritrovato l’amore grazie a Roberto.

“Una compagna duratura non credo che l’avrò mai più”, ha dichiarato l’uomo, sostenendo di non essere adatto al matrimonio, e che la sua difficoltà a legarsi alle donne derivi dal fatto che gli unici amori della sua vita resteranno i suoi figli per sempre.

Amedeo Goria fa una promessa a Guenda dopo l’eliminazione della Ruta dal GF Vip: le sue parole

L’uomo ha confessato anche il suo difficile rapporto con Guenda, definendolo atipico perché a volte i ruoli si invertano. Sembrerebbe che la figlia gli rimproveri di essere estremamente geloso con l’invito a non intromettersi nelle sue vicende amorose, dall’altro di colpevole superficialità per una sorta di incomunicabilità quando si devono affrontare situazioni riguardanti il passato.

In conclusione, Amedeo Goria ha fatto una promessa alla figlia Guenda. Cercherà di organizzare una cena di famiglia al più presto, esattamente come un tempo, “sempre se la tua mamma accetterà”.