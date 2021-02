Isola dei Famosi 2021, Amedeo Goria fuori dal cast? L’indiscrezione

L’ex marito di Maria Teresa Ruta non parteciperà come naufrago nel reality di Ilary Blasi dopo la firma del contratto? Il motivo

Dopo trentaquattro anni in Rai Amedeo Goria saluterà l’azienda di Viale Mazzini per godersi la meritata pensione il 16 febbraio. Il suo, però, non sarà un vero e proprio addio alla televisione perché il giornalista sportivo continuerà le sue ospitate nei salotti. Ieri sera 14 febbraio, infatti, è stato ospite a Live-Non è la d’Urso. Negli ultimi giorni si è parlato di un nuovo impegno sulle reti Mediaset per l’ex marito di Maria Teresa Ruta, ovvero la sua partecipazione come naufrago alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2021.

Il cast è stato svelato, ma secondo Libero il conduttore non ci sarà. L’indiscrezione pare confermatissima. Goria avrebbe firmato il contratto con la produzione, ma sarebbe stato bloccato dopo i risultati della visita medica. Il diretto interessato, che il 16 febbraio compirà 68 anni, non ha commentato la notizia ma la fonte, che sarebbe attendibile, sostiene che l’uomo è stato avvistato in più occasioni con la produzione del reality. Il motivo resta un mistero.

La sua presenza nel cast del reality show di Ilary Blasi avrebbe dato un seguito in televisione anche alle ospitate di Maria Teresa Ruta e della figlia Guenda Goria. Entrambe hanno vissuto l’esperienza da naufraghe: la prima nel 2003, mentre la seconda nel 2010. Il pubblico ritroverà l’ex concorrente dalla lunga chioma bionda tra gli eliminati presenti in studio al GF Vip. La scorsa settimana, infatti, la Ruta ha perso il televoto contro Samantha De Grenet e Andrea Zelletta.

Amedeo Goria è stato fatto fuori? E da chi sarà sostituito? A poche settimane dall’inizio della quindicesima edizione il cast sembra essere ancora aperto. Al momento i nomi dei confermati sono quelli di Giovanni Ciacci e Elisa Isoardi, ma anche Francesca Lodo e Vera Gemma. Tra i concorrenti che dovrebbero sbarcare in Honduras anche Angela Melillo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Valentina Persia, Clemente Russo e Ubaldo Lanzo.

Oltre ad Amedeo Goria, qualora la notizia venisse ufficializzata, non vedremo neanche Floriana Secondi. Ospite di recente a Pomeriggio 5 l’ex vincitrice del Grande Fratello ha mostrato tutta la sua rabbia per non essere stata contattata. Accecata dal dispiacere, ha inizio a fare in diretta un monologo scagliandosi contro Ciacci che era ospite nel programma della d’Urso.