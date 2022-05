Maria Teresa Ruta, matrimonio segreto del figlio: invitati, foto e dettagli

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria hanno preso parte ai festeggiamenti del matrimonio di Gian Amedeo, il loro secondogenito. Naturalmente alla cerimonia, che è stata tenuta segreta fino all’ultimo, ha partecipato anche Guenda Goria, sorella dello sposo nonché attrice ed ex gieffina vip. A unione celebrata, sui social mamma Maria Teresa ha espresso tutta la propria soddisfazione per l’evento che si è svolto nel sito archeologico di Nora. Gian Amedeo ha sposato dopo otto anni d’amore la sua Francesca, innanzi a pochissimi intimi.

La Ruta, nell’esternare tutta la sua felicità al suo seguito social, ha anche raccontato un curioso aneddoto sulla coppia oltre a pubblicare una serie di scatti dell’evento nuziale:

“Perché la vita a volte può trasformarsi in una FAVOLA…Questo mi hanno fatto vivere Francesca e Gian Amedeo che in gran segreto si sono giurati amore eterno. Un matrimonio romantico nel sito archeologico di Nora perché, come ha detto Francesca durante lo scambio delle promesse, ‘il destino era stanco di aspettare’. Perché loro due pensate hanno dormito vicini appena nati nella stessa nursery alla Mangiagalli di Milano nel luglio del’92. ‘Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano’…Paulo Cohelo’. Ora non mi resta che condividere la mia profonda gioia con voi!”.

Per lo sposo e la sposa, sempre via social, è arrivato un messaggio pieno d’amore e d’affetto anche da parte di Guenda Goria. “Che cosa posso augurarvi se non tutta la felicità del mondo? Siete meravigliosi, belli, sani, di gran cuore, semplici e dì immenso valore. Vi amo. Sorellina Guenda. Evviva gli sposi! Francesca e Gian-Amedeo”, ha scritto l’ex gieffina vip a commento di alcuni scatti relativi alla festa di matrimonio. Presente all’evento anche Mirko Gancitano, futuro sposo di Guenda e fresco dell’esperienza televisiva a La Pupa e il Secchione. Il fotografo si è fatto conoscere in tv anche per delle ospitate a Pomeriggio Cinque e al GF Vip, dove ha sostenuto l’amico Alex Belli.

Matrimonio in vista anche per Guenda Goria

Entro la fine del 2022 anche Guenda dovrebbe convolare a nozze con Gancitano, ragazzo originario di Mazara del Vallo (Trapani, Sicilia). I due si sono conosciuti ad aprile dello scorso anno, a Sharm el-Sheikh. A fine 2021, il fotografo ha chiesto in sposa la compagna, durante una vacanza da favola nella Repubblica Dominicana: la coppia si è scambiata simbolicamente le promesse d’amore eterno in spiaggia, una sorta di anticamera del matrimonio che sarà celebrato in Italia.

La data del matrimonio religioso non è stata ancora fissata ma Guenda, di recente, ha spiegato a Chi Magazine che avrebbe un sogno nel cassetto: sposarsi a Natale. Inoltre ha anticipato che ci saranno due cerimonie, una a Luino, sul lago Maggiore, dove c’è il castello Ruta della madre, e una Mazara del Vallo dove è nato Mirko.