Maria Teresa Ruta in lacrime: “Un angelo ha salvato la vita a mia figlia”

Maria Teresa intervistata da Francesca Fialdini si commuove a La Vita in Diretta

Maria Teresa Ruta si è raccontata a cuore aperto a Francesca Fialdini durante la puntata odierna de La Vita in Diretta. Presentata dalla conduttrice come “La ragazza dal sorriso che non ha confini”, la trionfatrice (insieme a Patrizia Rossetti) dell’ultima edizione di Pechino Express si è commossa davanti ad un video con le fotografie dei figli, accompagnato dalla canzone Angelo di Francesco Renga. “Cosa mi commuove? La canzone abbinata a queste immagini che raccontano come siamo cresciuti e cambiati, dove siamo arrivati”. L’ex conduttrice di Vivere Bene sembra sentirsi in colpa e arriva a definirsi “una mamma disastrosa”. Durante quella che è stata davvero una bella intervista, molto sincera, la Ruta racconta di un brutto incidente capitato alla figlia Guendalina, secondo lei salvata miracolosamente da un angelo custode.

Maria Teresa Ruta in lacrime: “Forse non meritavo i miei figli”

“Sono dei figli fantastici che forse non meritavo per quello che ho saputo dare loro”, ha confidato a Francesca Fialdini in riferimento alle parole che la figlia maggiore Guendalina ha detto qualche tempo fa, rimproverato i genitori per non essere stati molto presenti a causa delle loro occupazioni. “Ha fatto molto bene a parlarne. Ovviamente ci ha feriti, ma è vero. Il nostro lavoro ci piaceva tantissimo. Forse nessuno dei due era l’ideale genitore, io ero troppo severa e presente anche quando non c’ero. Il tempo che davo era comunque poco”, commenta una Maria Teresa Ruta alquanto severa con sé stessa. Secondo la conduttrice, però, a soffrire di più per la sua assenza è stato il figlio Gian Amedeo: “Guenda urlava quando andavo via, si disperava, lui si nascondeva. Ho sempre pensato che non notasse che andavo via, invece lo notava tanto”, racconta in lacrime.

La Vita in Diretta: Maria Teresa Ruta crede in un angelo custode

Maria Teresa Ruta racconta che se potesse tornare indietro direbbe qualche no in più a proposte di lavoro per trascorrere più tempo con i figli. E poi racconta una storia drammatica e “sconvolgente”, come afferma la Fialdini che ieri è rimasta ammaliata da un ospite. Maria Teresa, così, racconta di quando Guenda da bambina è stata investita da un’automobile, davanti ai suoi occhi. Rimasta illesa miracolosamente, secondo lei è stata salvata da un angelo: “Io sono rimasta ferma, impietrita. Sentivo una mano calda che mi fermava. Poi sono corsa e l’abbiamo portata in ospedale, ma non si era fatta niente”. La Ruta afferma che l’uomo al volante del veicolo era scioccato, mentre lei stranamente tranquilla.“A me piace pensare che sia stata salvata da un angelo custode, con cui ho un dialogo da sempre”, conclude.