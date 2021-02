Maria Teresa Ruta, altra bugia a galla: Lory Del Santo le scrive su Goria

Nella Casa del GF Vip la mamma di Guenda ha raccontato di diversi tradimenti da parte dell’ex marito Amedeo, ma non tutte ci stanno a essere tirate in ballo

Maria Teresa Ruta dopo il Grande Fratello Vip sta facendo i conti con le conseguenze delle sue rivelazioni nella Casa. Nei primi mesi è stata protagonista di diverse “bombe” sganciate sul suo matrimonio con Amedeo Goria. Il giornalista sportivo è passato come un traditore seriale. Su questo argomento i panni sono stati lavati in pubblico e la Ruta non ha evitato di fare nomi. In uno dei suoi tanti racconti sui tradimenti dell’ex marito è saltato fuori anche il nome di Lory Del Santo. L’occasione è arrivata quando Giacomo Urtis le ha chiesto conferma di un voce in circolazione sulle doti di amatore di Amedeo Goria.

La Ruta ha risposto in modo affermativo, aggiungendo che tutte le donne che sono state con lui lo hanno confermato e pure scritto sui libri. “Anche Lory Del Santo”, ha detto lasciando di sasso Giacomo. Quest’ultimo ha subito chiesto cosa c’entrasse la Del Santo e Maria Teresa ha risposto: “Ma che ne so. Hanno avuto un loro affaire mentre era sposato con me”. Lory Del Santo aveva già smentito tutto nei salotti di Barbara d’Urso, prima a Pomeriggio 5 e dopo a Live Non è la d’Urso con un confronto con lo stesso Goria. Era il mese di novembre quando questo argomento ha tenuto banco nei salotti televisivi.

Sembrano passati secoli, vista la durata abnorme della quinta edizione del Grande Fratello, ma la Del Santo ha buona memoria e ha tenuto a fare delle precisazioni direttamente con la ex concorrente. Adesso che la Ruta è fuori dalla Casa del GF Vip, Lory ha scritto un messaggio alla diretta interessata per smentire il suo racconto nella Casa. Sotto l’ultimo post di Maria Teresa è apparso questo commento di Lory Del Santo:

“Ciao, volevo farti sapere che io non sono mai stata con Amedeo. Solo amici con grande rispetto. Lui mi ha corteggiato ma io ho elegantemente mantenuto la mia posizione”

Una precisazione che Lory ha voluto fare anche per farle sapere di non essere stata complice dei tradimenti del suo ex marito, forse. Per la parte del pubblico che si è ricreduto sulla Ruta, però, questo è solo l’ennesimo tassello che va ad aggiungersi a un quadro che è un po’ diverso da quello dei primi mesi di GF Vip. Anche le sue parole ieri sera in puntata contro Stefania Orlando non è piaciuta a tutti e nella Casa stessa se ne è parlato stanotte. Un voltafaccia inaspettato contro Stefania, ma un po’ contro tutti, a cui però lunedì scorso nel confronto ha confermato affetto e amicizia.