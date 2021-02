Maria Teresa Ruta, Baccini rifiuta Barbara d’Urso? “Non faccio gossip”

Il cantautore genovese non andrà più ospite a Live-Non è la d’Urso per parlare del presunto flirt avuto con la madre di Guenda Goria? Le sue parole

Continua a tenere banco il gossip Maria Teresa Ruta – Francesco Baccini. Era stata la concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello Vip a fare il nome del cantautore come una sua fiamma del passato. Ma il genovese è tornato a chiarire, in una intervista rilasciata a Radio Radio, come stanno le cose. Si sono incontrati tre volte e, riferendosi alla famosa serata sul divano, ha ribadito che stavano guardando il Festival di Sanremo. Non ci sarebbe nulla di vero, quindi, nelle parole della conduttrice e l’artista non vede perché dovrebbe ammettere una cosa che non è vera.

Negli anni ha sempre cercato di tutelare la sua vita privata, mentre adesso si trova sbattuto in prima pagina per un presunto gossip falso senza aver fatto niente. La scorsa settimana è stato ospite a Live – Non è la D’Urso per un confronto con Guenda Goria che ha cercato di difendere la madre Maria Teresa. Dopo aver dato forfait a Barbara d’Urso nella puntata precedente lasciando il posto al figlio Michael, Baccini si è mostrato visibilmente infastidito.

La conduttrice si è irritata in diretta dopo aver visto l’ospite agitato e senza voglia di affrontare né Guenda né di parlare della Ruta, ma il suo intento era quello di parlare di musica. Barbara ha perso le staffe, ha salutato il cantante ed è passata nell’immediato al servizio successivo. Molto probabilmente Francesco Baccini darà l’ennesimo forfait alla d’Urso o comunque non andrà più ospite nelle sue trasmissioni:

“Non è il mio mondo, io non c’entro niente con quel mondo lì, io non faccio gossip, salotto, io quello che dovevo fare è incontrare la signora per dirle, ‘ok dimmelo in faccia se è vero'”

Francesco Baccini replica a Guenda Goria figlia della Ruta: “Stanno facendo un gioco”

Per nulla chiarificatore nel salotto della d’Urso è stato il confronto tra Francesco Baccini e Guenda Goria. Quest’ultima lo ha accusato di non avere avuto garbo con la madre Maria Teresa Ruta, in riferimento al fatto che abbia parlato dell’uomo che la conduttrice stava frequentando all’epoca. Nel corso dell’intervento radiofonico, il cantautore ha dichiarato di aver avuto molto garbo e di non essere andato a fare scenate in tv: