Guenda Goria commenta l’atteggiamento di Baccini a Live: sale la tensione

Guenda Goria – Francesco Baccini, atto secondo: dopo l’incontro ruvido a Live – Non è la d’Urso, la pianista è tornata a parlare del cantante, attaccandolo senza fronzoli. La ruggine tra i due è da ricercare nel confronto che il musicista ha avuto con Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip. Nella fattispecie Francesco ha smascherato la bugia della giornalista (aveva lasciato intendere che con lui, circa vent’anni fa, aveva avuto un flirt. Nel reality ha poi ammesso che non c’è mai stato alcunché). Tuttavia Guenda ha sostenuto che non abbia trattato sua madre in un modo inelegante.

La tensione si è alzata ancor più ieri sera, a Live, dove la Goria e Baccini si sono ritrovati faccia a faccia. Il cantante, incalzato dalla giovane, a un certo punto ha alzato i tacchi e se ne è andato, affermando di non volersi prestare a “certi teatrini”. Non solo: prima dello scontro ha fatto attendere Guenda diversi minuti nel dietro le quinte. “Non ho niente da dirle, quello che dovevo dire lo ho già detto a Maria Teresa. Non vedo perché dovrei parlarle”, ha spiegato il cantante alla d’Urso. Alla fine la pianista si è comunque confrontata con lui.

“Credo che un uomo che lascia dietro le quinte una donna e prova a zittirla, perché non regge un contraddittorio, sia di una maleducazione sconfinata. Si è riconfermato un uomo privo di eleganza”. Così Guenda in un’intervista rilasciata a GiuseppePorro.it, in riferimento a quel che è accaduto nel salotto di Live. Parole pesanti. Resta da capire se Francesco controreplicherà oppure se si toglierà definitivamente dalla querelle mediatica che si è scatenata attorno a lui negli ultimi giorni.

Baccini tra critiche e ragioni

Baccini è stato chiarissimo nei suoi interventi: “In tv bisogna stare attenti a fare nomi perché c’è in gioco la privacy delle persone”. In questo caso la sua. “Mi sono ritrovato nominato al GF Vip, catapultato al centro del gossip. Non è il mio mondo”, ha aggiunto. Inoltre alla Goria, innanzi a Barbara d’Urso, ha ricordato che non è stato lui a far uscire il chiacchiericcio, bensì sua madre. “Io mi sono voluto fare pubblicità? Ma scusate, non sono stato io a parlare di Maria Teresa. Lei ha parlato di me”, un’altra ‘postilla’ del musicista.

In effetti il ragionamento di Baccini non fa una grinza. Certo, magari poteva avere più tatto nel dire certe cose. Dall’altro lato, non è apparso irrispettoso. La Goria lo definisce “maleducato” e “inelegante”. Non bisognerebbe però perdere di vista chi ha originato cosa. Perché il tutto è nato da una menzogna. Menzogna uscita dalla bocca della Ruta e non da quella di Baccini.

“Scusate, dovevo dire che era vero?”, ha infatti chiesto retoricamente a Live il cantante alla Goria che ha poi spostato il tema sull’ineleganza. La bugia, però, resta. In questo caso infatti non è una questione di genere o di sessismo, come qualcuno ha sostenuto: una menzogna rimane tale, sia essa pronunciata da una donna sia essa pronunciata da un uomo.