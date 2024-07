Maria sta tornando: da Amici a UeD, le date di inizio dei suoi show

Manca poco al ritorno della regina della televisione sul suo ‘trono’. Dopo tre mesi di pausa, Maria De Filippi è pronta a tornare sul piccolo schermo con i suoi programmi. Per settimane, molti sono stati in trepidante attesa di scoprire quando avrebbero potuto rivedere i loro show preferiti. Poco fa, sono state finalmente svelate le date di inizio di tutte le trasmissioni targate Maria De Filippi, che vedremo nell’autunno 2024 sui palinsesti di Canale 5.

Uomini e Donne 2024: la data di inizio

Si dovrà pazientare solamente la prima settimana di settembre per il ritorno della De Filippi, dato che lunedì 9 settembre avrà già inizio la nuova edizione di Uomini e Donne. Le registrazioni, secondo quanto svelato dall’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni, dovrebbero invece partire il 28 agosto.

Temptation Island autunno: ecco quando debutterà

Non si perde tempo e il giorno dopo sarà subito il turno di Temptation Island. Com’è noto, dopo lo straordinario successo della stagione appena conclusasi, a settembre Filippo Bisciglia tornerà con una nuova edizione del reality estivo. Al contrario di quanto sperimentato già dal 2018 al 2020, però, questa volta non ci saranno concorrenti vip, bensì il format non subirà cambiamenti e vedrà la partecipazione di coppie sconosciute. Le registrazioni dovrebbero partire a fine agosto e la prima puntata andrà in onda martedì 10 settembre.

Amici e Tu si Que Vales: quando tornano i talent show di Maria De Filippi

La settimana del ritorno ‘mariano’ si concluderà poi con la partenza della 24esima edizione di Amici. Dopo la finale dello scorso maggio, la Scuola più famosa d’Italia riaprirà ufficialmente le porte domenica 15 settembre. Bisognerà aspettare, invece, ancora una settimana per la prima puntata della nuova stagione di Tu Si Que Vales, che andrà in onda sabato 21 settembre.

Le registrazioni dello show sono già iniziate e pare proprio sia stata confermata in toto la squadra dello scorso anno: alla giuria ci saranno Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Gerry Scotti (con Sabrina Ferilli come rappresentante della giuria popolare), mentre alla conduzione ritroveremo il trio formato da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Palinsesti autunnali: le date di inizio dei programmi di Canale 5

Sono state poi rivelate le date di partenza ufficiali anche di altri programmi di Canale 5: