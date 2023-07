Maria Sofia Federico al GF Vip 8? L’appello a Pier Silvio Berlusconi

Il Grande Fratello Vip sta per tornare sugli schermi di Canale 5 con un’edizione che si prepara ad essere totalmente diversa dalle precedenti. Il cambio di rotta iniziato già alla fine della scorsa stagione, diventerà sempre più preponderante nel reality condotto da Alfonso Signorini. Pier Silvio Berlusconi non tollererà più il cosiddetto “trash” che per anni ha caratterizzato lo show e ha intenzione di evitare che si ripeta quanto successo in precedenza, tra liti feroci e uscite fuori luogo.

A tal proposito, è stata già diffusa la prima regola imposta dall’amministratore delegato della Mediaset: non potranno partecipare al GF Vip influencer e personaggi iscritti a OnlyFans. Ebbene, uno dei volti più discussi del momento ha avuto qualcosa da ridire a riguardo. Di chi si tratta? Di Maria Sofia Federico, ex partecipante de Il Collegio. La giovane è finita al centro dell’attenzione del popolo del web dopo aver aperto un profilo su OnlyFans e essersi iscritta alla Rocco Siffredi Academy.

Maria Sofia è stata intervistata nella trasmissione “La chiamano estate” su Cusano Italia Tv ed è arrivata inevitabile la domanda su quanto deciso da Pier Silvio Berlusconi e il vieto ad entrare nella Casa più spiata d’Italia a chiunque abbia un profilo sulla piattaforma OnlyFans, proprio come la Federico. Ecco come l’attivista ha commentare le sue parole, lanciando un tagliente appello all’AD di Mediaset:

Indipendentemente dal chiaro pregiudizio che c’è dietro, riguardo alle persone della mia categoria, a Pier Silvio Berlusconi dico: tu che fai televisione non ti rendi conto che il cinema è stato sostituito dalla tv e ora la tv sta per essere sostituita dai social? Non ti viene in mente che per cercare di avvicinare la tua generazione alla generazione zeta, dovresti mettere in mezzo dei personaggi come me?

Maria Sofia Federico: “Ecco perché dovresti mettere persone come me nella Casa”

Maria Sofia da mesi lotta per difendere il lavoro delle sex worker, tanto da dichiarare di essere entrata in questo mondo solamente per lanciare un messaggio e per portare avanti la sua carriera da attivista. E, per lei, la decisione di Pier Silvio Berlusconi non è altro che un’altra discriminazione nei confronti della categoria per la quale si batte.

Ad ogni modo, sembra alquanto improbabile che Berlusconi accetti la proposta dell’ex volto de Il Collegio. Il figlio dell’ex premier sembra avere le idee chiare su quella che sarà la nuova linea adottata dall’azienda. C’è da dire, però, che sarà difficile trovare abbastanza persone disposte ad entrare al Grande Fratello Vip, avendo escluso la categoria degli influencer, che da anni affollano la Casa più d’Italia. Non resta che attendere per scoprire come sarà l’innovativo cast della prossima stagione del reality di Canale 5.