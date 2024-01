Maria sfianca Santino: il post per il padre dopo C’è posta per te

Prima puntata della stagione 2023/24 di C’è posta per te e prime storie controverse. Una di queste ha visto protagonista Santino Scuderi, protagonista di una vicenda famigliare delicata. Il giovane è stato chiamato in studio dalla madre con la quale ha tagliato tutti i ponti dopo che lei si è rifatta la vita con un altro uomo mettendo fine al suo matrimonio. Il ragazzo non rivolge più la parola al genitore dal dicembre 2022, in quanto crede che abbia sfasciato la famiglia.

Ma cosa è successo di preciso? La donna ha iniziato a frequentare un uomo in una relazione extraconiugale. Non appena però si è accorta di tale sentimento si è subito separata dal marito. Per farla breve, non c’è stata una vera e propria storia clandestina. Maria De Flippi ha cercato in svariati modi di intenerire il giovane.

“Mamma ti scrive tutti i giorni, giusto?“, ha domandato la conduttrice al ragazzo, ottenendo una conferma. “Li leggi o non li leggi i messaggi?”, ha ridomandato la padrona di casa di C’è posta per te al giovane che ha chiosato un lapidario: “Li ignoro“.

Maria, che nel corso della puntata ha sfoggiato una giacca griffatissima, ha continuato poi nel suo martellamento su Santino, cercando di convincerlo in tutti i modi ad aprire la busta, sostenendo che può capitare che i matrimoni finiscano.

“Mi fa strano che mia mamma sta ora assieme a un uomo di 10 anni in meno di lei. Se ora le voglio bene? Non lo sono, non so rispondere a questa domanda. Comunque è sempre stata una brava mamma”, ha dichiarato il ragazzo che, alla fine, ha deciso di aprire la busta a patto di non conoscere il nuovo compagno della madre. Altra “missione compiuta” per ‘Queen Mary’, che ha di nuovo mostrato quanto il suo potere persuasivo sia dirompente.

Santino e il post dedicato al padre dopo la puntata

Dopo la registrazione della puntata del popolare people show, Santino ha postato su Facebook un post dedicato a suo padre: “A mio padre dico semplicemente grazie“.