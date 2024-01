C’è posta per te, Maria De Filippi: giacca da urlo, marca e prezzo

Maria De Filippi ha aperto la nuova stagione di C’è posta per te optando per uno dei suoi outfit più amati, vale a dire l’abbinamento giacca e pantaloni. La conduttrice pavese ha scelto le tinte scure, altro suo marchio di fabbrica. Gli abiti che ha sfoggiato sono griffati Alexander McQueen, stilista britannico contemporaneo tra i più in voga e i più raffinati della moda mondiale.

La giacca di color blu scuro, impreziosita con ricami dorati, ha un prezzo stratosferico che va oltre i 5 mila euro. La padrona di casa del popolare people show di Canale Cinque ha abbinato il blazer a una semplice maglia bianca in raso. conservando il suo stile tanto elegante quanto rigoroso e semplice.

Tutto su Alexander McQueen, lo stilista prediletto di Maria De Filippi

Lee Alexander McQueen è nato a Lewisham il 17 marzo 1969 ed è deceduto a Mayfair l’11 febbraio 2010. Figlio di un tassista, ha lasciato gli studi all’età di 16 anni per entrare subito nel mondo del lavoro. Dopo aver lavorato per Savile Row, per Gieves & Hawkes e per i celebri costumisti teatrali Berman & Nathans, a soli i 20 anni decise di trasferirsi a Milano per lavorare per Romeo Gigli.

Nel 1992 ha fatto rientro a Londra dove ha frequentato la prestigiosa Saint Martin’s School of Art. Nel 1996 McQueen venne assunto, al posto di John Galliano, come direttore creativo di Givenchy. Ha ricoperto tale ruolo fra alti e bassi, fino al 2001.

Alexander McQueen si fece poi notare nella scena dell’alta moda per le sue sfilate trasgressive e originali, al punto di essere soprannominato “hooligan della moda”. Dal 2001 ha fatto parte del gruppo fiorentino Gucci ed ha allargato la propria produzione. Le sue boutique comparvero a Londra, Milano e New York.

Nel corso della propria carriera, McQueen ha ottenuto per ben quattro volte il riconoscimento di “stilista inglese dell’anno. Inoltre ha vinto il premio “stilista dell’anno” dal consiglio Fashion Designer Awards nel 2003. Nel 2010 ha messo sul mercato la sua ultima collezione di abiti, diventata celebre a livello globale nel giro di poco tempo.

Lo stilista si è suicidato l’11 febbraio 2010; è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione londinese l’11 febbraio 2010 all’età di 40 anni.