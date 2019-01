By

C'è posta per te

C’è posta per te, il desiderio di Antonio: dopo anni di silenzi e dubbi l’incontro con la madre

Una storia di ricongiungimento e amore ritrovato: così stasera Maria De Filippi ha voluto chiudere C’è posta per te. A scriverle è stato Antonio che, dopo anni e anni, ha voluto incontrare la madre biologica. Lui è cresciuto con una famiglia che lo riempito di attenzioni e non gli ha fatto mancare niente ma, fin da ragazzino, ha sempre avuto la voglia di incontrare la vera madre. Questo desiderio è stato sempre molto forte, tanto che per diverso tempo ha desiderato di essere chiamato lui a sorpresa a C’è posta dalla signora che lo aveva dato alla luce. Una storia commovente che, fortunatamente, si è conclusa con un bellissimo lieto fine.

Maria Rosaria è un fiume in piena a C’è posta per te ma Maria la stoppa: il gesto nobile della De Filippi

Spinto dai figli, che lo hanno accompagnato a C’è posta per te, Antonio stasera ha subito chiesto alla madre di poterla riabbracciare. La signora Maria Rosaria, però, dopo aver riconosciuto il figlio ha iniziato subito a giustificarsi. L’obiettivo della mamma di Antonio? Spiegare perché non si è più fatta viva e ha lasciato che il figlio fosse cresciuto da altri. I fatti menzionati, però, era tutti inerenti la sfera privata e personale della signora. Maria De Filippi allora, cercando di tutelare la signora e tutte le persone coinvolte, ha subito bloccato Maria Rosaria (e la cosa è stata molto apprezzata dal pubblico da casa).

C’è posta per te, Maria De Filippi le prova tutte ma non convince Salvatrice, Rossana e Desirèe: le sorelle chiudono la busta alla madre

Non tutte le storie raccontate stasera a C’è posta per te hanno avuto il lieto fine. Prima di Maria Rosaria e Antonio, difatti, tre sorelle (Salvatrice, Rossana e Desirèe) hanno deciso di non dare una seconda possibilità alla madre e, nonostante i tentativi di Maria De Filippi, hanno chiuso la busta.