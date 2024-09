Maria Rosaria Boccia a Amici: la verità sui rapporti con la De Filippi

Maria Rosaria Boccia la si vede ovunque in questo periodo. A qualcuno potrebbe essere venuto in mente che abbia qualche particolare potere che le permetta di sfruttare l’ubiquità. Si è scoperto che l’ex amante del ministro Gennaro Sangiuliano è stata pure ad Amici di Maria De Filippi. Ci sono diverse sue foto risalenti all’anno 2017 in cui la si nota sorridente nei camerini del popolare talent show di Canale 5. In un suo scatto si vede anche la cartellina ufficiale del programma e sopra la scritta “Costumi“. Secondo Dagospia, l’intento dell’imprenditrice era quello di far passare sui social che avesse un ruolo all’interno della trasmissione del Biscione. E quindi? La De Filippi le ha davvero affidato una parte dietro le quinte in quel periodo? Assolutamente no.

Nel 2017, fa sapere ‘Dago’ dopo aver consultato fonti Mediaset, la Boccia, grazie al suo lavoro da venditrice di abiti per cerimonie, a volte era chiamata a vestire degli ospiti tv. Nei camerini di Amici ci andò perché dovette vestire una delle musiciste dell’orchestra di Renato Zero che fu ospite in una puntata del talent show. Tutto qui. Mai nessun rapporto duraturo professionale con Maria De Filippi che probabilmente manco l’ha mai conosciuta.

Dagospia ha aggiunto che Mediaset medesima ha smentito categoricamente di aver avuto un rapporto professionale di qualsivoglia natura con la donna 41enne originaria di Pompei, a differenza di quanto si possa credere guardando gli scatti social pubblicati dalla stessa Boccia. Discorso chiuso!

Maria Rosaria Boccia, salta all’ultimo l’intervista da Bianca Berlinguer

Nelle scorse ore, Maria Rosaria Boccia ha fatto anche parecchio parlare di sé per via dell’intervista annunciata e poi saltata a È sempre Cartabianca, talk di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. L’imprenditrice è arrivata negli studi del programma, ma poi si è rifiutata di partecipare al dibattito, lasciando spiazzata la giornalista che non ha potuto fare altro che spiegare ai telespettatori cosa stesse accadendo. In particolare la Berlinguer, durante la diretta, ha raccontato che l’ex amante del ministro della Cultura “avrebbe dovuto raccontare parte della sua verità e ha detto che se non arriverà il ministro a farlo sarà lei a dire quale è la verità”.

E ancora: “Però dobbiamo usare il condizionale, non siamo sicuri che sarà presente alla mia intervista e a rispondere alle domande degli ospiti in studio perché poco fa ci ha detto che non se la sente. Aspettiamo ancora qualche minuto e vediamo cosa succede, Vediamo se Maria Rosaria Boccia si convince a scendere nel nostro studio o se invece il tutto potrà accadere in altra data o non accadere affatto”.

Alla fine la Boccia ha scelto di non concedere l’intervista. Bianca Berlinguer non ha potuto fare altro che alzare bandiera bianca: “Devo dire ufficialmente che mi dispiace tantissimo, ma Maria Rosaria Boccia non sarà con noi e non farà l’intervista. Ci ha detto che sono emersi nuovi elementi, che noi non conoscevamo e ci ha detto di rivederci la prossima settimana. Non ha chiesto mai nessun compenso, dal primo momento in cui l’ho chiamata fino al momento in cui ha raggiunto gli studi”.