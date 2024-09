Amici, richiesta disperata a Maria: “Ti prego, fammi tornare!”

Amici sta per iniziare e in vista della nuova edizione stanno uscendo retroscena interessanti e totalmente inaspettati. Non tutti ricorderanno, infatti, che qualche tempo fa nel programma di Maria De Filippi oltre alla categoria ballo e canto c’era anche la sezione dedicata alla recitazione. A fare da docente agli aspiranti attori c’era la grandissima Fioretta Mari, maestra nel mondo degli interpreti. Proprio quest’ultima si è confessata al settimanale Nuovo, rivolgendosi alla conduttrice del celebre talent di Canale 5.

“Fammi tornare ad Amici, posso dare tanto ai tuoi giovani artisti. Se la mia adorata Maria mi chiamasse io sono sempre a disposizione”

Così Fioretta Mari ha lanciato un appello a Maria De Filippi, convinta che potrebbe dare un contributo importante al programma. Secondo l’attrice, infatti, moltissimi degli allievi hanno bisogno di lezioni di dizione, soprattutto i cantanti, che spesso portano in scena le inflessioni del loro dialetto d’origine.

“Capisco che abbiano dovuto eliminare la categoria attori perché non aveva grande fortuna. Penso però che la dizione sia importante per i cantanti così come la recitazione e la mimica lo sono per i ballerini”.

Fioretta Mari ha parlato con stima e affetto nei confronti di Maria De Filippi, ma – forse per deformazione professionale – non tollera che ci si sia dimenticati dell’importanza della dizione in un contesto così ampio come quello del mondo dello spettacolo. Durante l’intervista, parlando dei suoi rimpianti ha raccontato di aver provato molto dolore una volta che si è chiusa la categoria “recitazione”, dicendo che quelli di Amici sono stati gli anni più belli della sua vita. Insomma, quello di Fiammetta Mari è un appello serio al programma, che in effetti pare aver lasciato completamente da parte la presenza di un coach capace di insegnare ai futuri cantanti come presenziare al meglio su un palco, e come parlare in modo impeccabile.

Fioretta Mari, chi è l’ex insegnante di recitazione ad Amici

Classe 1942, Fioretta Mari, nome d’arte di Fioretta Manetti, ha iniziato a recitare sin da piccola. La passione per il teatro l’ha poi portata a lavorare insieme ad alcuni degli attori più importanti del panorama italiano, come Massimo Troisi, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Nino Manfredi. Al cinema la ricordiamo per “L’avaro”, “Il malato immaginario” e “Anatra all’arancia”, mentre nei primi anni 2000 è stata una delle protagoniste di Amici di Maria De Filippi nella sezione dedicata agli aspiranti attori. Tempo fa, al Corriere della Sera, aveva già ricordato quegli anni con grande nostalgia.

“Con Maria De Filippi, undici meravigliosi anni della mia vita, ma poi ho dovuto lasciare. Un dolore. Ero affezionata a Maria, a Sabina Gregoretti, ai ragazzi, allo staff. È stata una scelta obbligata. Maria ha tolto la recitazione. Che ci stavo a fare? Anche i ballerini e i cantanti ne avrebbero bisogno, ma in Italia non tutti capiscono. Credo che qualcuno dietro le quinte ci sia ancora. Maria è troppo intelligente per non farlo.”

Chissà se la rivedremo tra i professori di Amici…