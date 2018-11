Maria Monsé rivede la Marchesa d’Aragona: rissa sfiorata al Gf Vip

Marchesa D’Aragona show al Gf VIP: sfiorata la rissa durante l’incontro con Maria Monsé Marchesa D’Aragona show al Gf VIP: sfiorata la rissa durante l’incontro con Maria Monsé

Daniela Del Secco, ovvero la Marchesa D’Aragona, ha decisamente dominato la scena durante la prima parte del Gf Vip stasera. Il suo incontro – scontro con Maria Monsé, la sua antagonista numero uno all’interno della Casa (ma anche fuori), ha letteralmente mandato in subbuglio il pubblico in studio. La Marchesa, di fatto, non le ha certo mandate a dire alla Monsé. Quando quest’ultima a preso la parola, inoltre, la reazione della Del Secco è stata così irruente da spingere addirittura Ilary Blasi ad intervenire per evitare la rissa tra le due. Questo, ovviamente, ha fatto scoppiare il caos in studio, con cori da stadio a favore della Marchesa che, come molti hanno visto, da questo confronto ne è uscita decisamente vincente.

Grande Fratello Vip, Maria Monsé lascia la Casa: la stangata della Marchesa D’Aragona

Quando Ilary Blasi ha dato la parola Daniela Del Secco questa, rivolgendosi a Maria Monsé, ha esordito dicendo: “Senta mia cara lei dovrebbe sentirsi molto lusingata perché grazie a me si trova in questo Olimpo. Lei è venuta qui, ha avuto la sua visibilità e, dunque, adesso ritorni negli inferi, cosa devo dire? Ho altro da fare, tanto la gente non cambia semmai peggiora”. L’ultima stangata, inoltre, la Marchesa l’ha sferrata alla Monsé un attimo prima che quest’ultima lasciasse la Casa. Il pubblico l’ha eliminata? “Andandomene via io lei non aveva più senso” ha affermato a gran voce Daniela Del Secco “È durata anche troppo”.

Gf Vip, Elia Fongaro vs Cecchi Pavone: la reazione del conduttore spiazza

Indietro dal confronto non si è tirato nemmeno Elia Fongaro che, dopo le discussioni della scorsa settimana, ha voluto affrontare senza mezze misure Alessandro Cecchi Pavone stasera. “Alessandro sei stato una delusione. Hai espresso un giudizio su di me e Jane senza cognizione di causa” ha spiegato Elia “Ti sei permesso di citare il figlio (di Jane, ndr) e l’hai sempre fatto con un tono che ad un signore non competono”. La reazione di Cecchi Pavone? “Non ho nulla da dire” ha risposto il conduttore, lasciando che il suo no comment parlasse al posto di lui.