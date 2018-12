Maria Monsè senza freni: la Marchesa? “Alle mie feste ha conosciuto l’agente che le ha fatto fare Pechino Express”

Maria Monsè ancora contro la Marchesa D’Aragona. È successo a Radio Radio durante Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli che oggi ha intervistato proprio l’ex volto noto di Non è la Rai. Maria di perdonare Daniela Del Secco per quello che è accaduto prima, durante e dopo il Gf Vip pare proprio non volerne sapere. “Io sono una persona dal carattere mite, odio litigare, lascio sempre correre, però diciamo che la signora Del Secco, finta Marchesa, è una persona molto ingrata ma anche maleducatissima” ha dichiarato la Monsé. Il motivo che l’ha portata fin da subito a scagliarsi contro la Marchesa all’interno del reality? “Io dal 2012 l’avevo puntuale a tutte le mie feste, lei mi faceva tremila complimenti solo per cercare di farsi le fotografie con i vip alle mie feste. Era una garanzia, era fissa, veniva sempre anche quando era malata. Ci teneva tanto a non perdersi i miei eventi. Venendo alle mie feste si è presa una bella fetta di popolarità perché ha conosciuto persone, ha preso contatti. Ha conosciuto pure l’agente che le ha fatto fare il provino per Pechino Express”.

Maria Monsè vs Marchesa D’Aragona: “Ha bisogno di lavorare. Io questa necessità di fare serate per soldi non ce l’ho”

La Marchesa D’Aragona, soprattutto una volta uscita dal Grande Fratello Vip, ha raggiunto una popolarità incredibile grazie alle recenti apparizioni televisive. Di quando sia richiesta al momento da locali e discoteche ne avevamo già parlato in passato. Per un’ora del suo tempo, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Daniela Del Secco sembrerebbe richiedere cifre a quattro zeri. Delle sue ospitate, sempre in radio, si è parlato anche durante l’intervista rilasciata da Maria Monsè. Quest’ultima, a tal proposito, ha dichiarato: “Pare che abbia bisogno di lavorare per certe situazioni emerse. Io per fortuna questa necessità impellente di fare serate solo per avere soldi in più non ce l’ho, mi posso permettere di fare il Capodanno con la mia famiglia piuttosto che andare in discoteca”.

Maria Monsè contro Cecchi Paone: “Mi ha fatto capire che nella vita esistono persone false”

Da ridire oggi Maria Monsè ha avuto anche nei confronti di Alessandro Cecchi Paone. Alla luce di quanto accaduto con lui al Gf Vip e delle discussioni avvenute durante e dopo il reality la showgirl ha affermato: “Cecchi Paone mi ha fatto capire che nella vita esistono persone false. Ha determinato la mia uscita dalla Casa. Io sono uscita dalla Casa per colpa sua (a seguito della nomination, ndr)”. Le critiche del conduttore a Perla Maria? “Mia figlia è una ragazzina che si diverte a fare tante cose, è come me. Io da ragazzina tentavo di fare questo percorso e magari se mia madre mi avesse fatto provare non l’avrei mai fatto questo mestiere e invece io a lei la sto facendo sperimentare”