Maria Monsé: “Francesco Monte cuore grande, ecco cosa ha fatto per me”

Grande Fratello Vip: le parole di Maria Monsé su Francesco Monte

Maria Monsé è tornata a parlare del Grande Fratello Vip, il reality show dal quale è stata eliminata qualche settimana fa. E la soubrette lanciata da Non è la Rai ha avuto solo parole di stima e affetto per Francesco Monte, tra i suoi concorrenti preferiti. In particolare, nell’intervista rilasciata al settimanale Vero, Maria ha rimarcato il cuore grande dell’ex tronista di Uomini e Donne. Una bontà d’animo che ha molto colpito la Monsé, che ha stretto un bel rapporto con l’aitante tarantino. “Già stimavo Francesco Monte, ma adesso ho capito che se ha così tanto successo è anche perché ha buon cuore”, ha affermato la showgirl. Che ha menzionato in particolare due episodi che l’hanno aiutata a capire meglio la natura dell’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Maria Monsé: “Francesco Monte ha un buon cuore”

“Ricordo due episodi in particolare: quando Alessandro Cecchi Paone mi ha urlato contro, Francesco è stato molto carino e il suo gesto affettuoso di darmi un bacio sulla testa per confortarmi mi ha fatto sentire compresa. Quando sono stata eliminata e mi sono rinchiusa in bagno per piangere, lui mi ha raggiunto per abbracciarmi”, ha raccontato Maria Monsé. Insomma, con la showgirl l’aspirante attore si è comportato da vero signore. E ora Maria spera che la storia tra Francesco e Giulia Salemi possa resistere anche fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip: “Se son rose fioriranno, alle volte basta solo annaffiare”.

Grande Fratello Vip: Maria Monsé e la terapia di Lory Del Santo

Oltre a Francesco Monte, Maria Monsé ha approvato pure l’entrata di Lory Del Santo al Grande Fratello. A detta di Maria per la collega è stata una vera e propria terapia dopo la morte del figlio Loren. “Ha avuto modo di distrarsi, entrare in contatto con un’altra realtà. Stare ferma a pensare non l’avrebbe aiutata. Nella Casa, invece, era sempre molto attiva”, ha sottolineato l’opinionista di Barbara d’Urso.