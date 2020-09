Maria Monsè, la figlia Perla Maria si è rifatta il naso a 14 anni: polemiche

Maria Monsè l’aveva già annunciato a Pomeriggio Cinque qualche giorno fa che sarebbe successo: sua figlia Perla Maria si è rifatta il naso! Nel salotto di Barbara d’Urso, l’attrice aveva dichiarato di voler permettere alla 14enne di affidarsi all’aiuto di un chirurgo estetico per correggere un piccolo difetto. Come aveva già dichiarato nel programma pomeridiano di Canale 5, la Monsè ha deciso di permettere alla figlia di effettuare l’intervento estetico per non farle più avere problemi legati all’insicurezza e all’autostima. Proprio per queste sue dichiarazioni, l’ex concorrente del GF Vip è stata duramente attaccata dai presenti in studio. La stessa Barbara d’Urso aveva fatto notare che a volte è importante dire ‘no’ ai propri figli. La Monsè non sarebbe riuscita, però, a negare a Perla Maria la possibilità di fare questo cambiamento. Oggi arriva la notizia ufficiale: la figlia di Maria Monsè si è rifatta il naso. Ebbene sì, ciò che aveva anticipato nella trasmissione della d’Urso è accaduto davvero. A rivelarlo è Signoretti, sul suo account ufficiale di Instagram, dove pubblica la copertina del nuovo numero del settimanale Nuovo!

Maria Monsè, la figlia Perla Maria ha rifatto il naso a soli 14 anni: l’annuncio

La figlia di Maria Monsè, Perla Maria, ha effettuato il ritocchino al naso che tanto desiderava. Il nuovo numero del settimanale Nuovo mostra proprio il cambiamento della 14enne, che accanto alla madre ha voluto dare una svolta alla sua vita. Si tratta del primo ritocchino per la giovane, che già sta generando non poche polemiche. Ora la Monsè si chiede: perché una mamma non dovrebbe far felice i propri figli? A rispondere a questa domanda sono davvero tantissime persone, anche volti noti. Perla Maria sarebbe ancora troppo giorno per farsi ritoccare, a detta di molti. In effetti, sotto il post condiviso da Signoretti compaiono davvero tantissimi commenti negativi e molte accuse per Maria Monsè.

Maria Monsè accusata sui social dopo il ritocchino estetico fatto dalla figlia Perla Maria

Nonostante avesse già ricevuto pesanti critiche in televisione durante il suo annuncio, Maria Monsè ha comunque scelto di dare la possibilità alla giovane figlia di effettuare il ritocchino sul naso. Perla Maria voleva, appunto, correggere la gobba su questa zona del viso. C’è chi addirittura si dice ‘disgustato’ dalla scelta presa dalla Monsè. A detta degli utenti sui social, l’attrice avrebbe dovuto dire ‘no’ alla figlia, in quanto è ancora una bambina.