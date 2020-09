Maria Monsè a Pomeriggio 5: “Mia figlia a 14 anni si rifarà il naso”

Maria Monsè è tornata a Pomeriggio 5. La soubrette siciliana ha annunciato nel talk show di Barbara d’Urso che presto la figlia Perla Maria si sottoporrà ad un intervento estetico al naso. Nonostante abbia solo 14 anni la ragazzina, che spesso ha fatto capolino nel salotto della d’Urso, ha un grosso complesso del naso e vuole intervenire per non avere più problemi di autostima e insicurezza in futuro. Perla Maria ne ha parlato prima con la madre e poi con il padre Salvatore e in seguito ad un incontro con una psicologa la coppia ha deciso di acconsentire alla richiesta della loro unica erede. La Monsè ha spiegato che più che un vero e proprio intervento si tratterà di un rinofiller, ovvero una serie di punturine che andranno a migliorare l’aspetto esteriore del naso. Una decisione che ha dato il via ad una grossa polemica nel programma Mediaset: tutti gli altri opinionisti di Barbarella e il pubblico a casa hanno trovato del tutto sconveniente una operazione del genere per un’adolescente.

Perla Maria, la figlia di Maria Monsè vuole rifarsi il naso a 14 anni

“Mia figlia ha il complesso del naso perché ha una piccola gobbetta. Abbiamo consultato una psicologa che ci ha dato il via libera. Procederemo con un rinofiller”, ha dichiarato Maria Monsè a Pomeriggio 5. Parole che hanno subito alzato un polverone nella trasmissione di Barbara d’Urso per via della giovane età di Perla Maria. La ragazzina ha appena 14 anni ma la madre ci ha tenuto a precisare che al di là di questo vezzo estetico la figlia è molto giudiziosa e responsabile. Il sogno di Perla Maria resta quello di entrare nel mondo dello spettacolo, seguendo così le orme materne. Maria Monsè ha debuttato da adolescente a Non è la Rai, negli anni Novanta.

Che cos’è un rinofiller e quanto costa: tutti i prezzi dell’intervento

Il rinofiller è una tecnica innovativa e poco invasiva per il rimodellamento non chirurgico del naso. Questa tecnica consente di migliorare in maniera rapida ed effettiva il profilo del naso e permette di correggere ed eliminare alcuni difetti come gobbe o deviazioni. Il tutto senza sottoporsi ad interventi chirurgici di alcun genere. Il rinofiller prevede l’iniezione di un filler a base di acido ialuronico nel naso, permettendone un rimodellamento non chirurgico. Il rinofiller è sconsigliato a chi ha problemi funzionali nasali. Si esegue senza anestesia e i costi sono abbastanza contenuti. I prezzi del rinofiller partono da 300/500 euro a seduta. Il numero delle sedute varia a seconda del risultato che si vuole ottenere.