Maria Monsè è incerta: rimandata la fecondazione assistita

Maria Monsè cambia idea sulla fecondazione assistita (per il momento)

Maria Monsè dice no alla fecondazione assistita. Almeno per ora. Dopo aver annunciato di volere un altro figlio l’opinionista di Barbara d’Urso ha fatto un passo indietro. In un’intervista concessa al settimanale Vero, l’ex ragazza di Non è la Rai si è detta ancora poco pronta per un passo del genere. Tale operazione richiede dei grossi sacrifici e porta ad un cambiamento ormonale non indifferente. Maria ha chiarito che al momento tutto questo non è una priorità e che molto probabilmente se ne parlerà più in là, quando l’estate sarà finita. Adesso la Monsè vuole godersi la bella stagione con la piccola Perla Maria, la figlia avuta 13 anni fa dal marito Salvatore. Le due hanno un rapporto splendido, fatto di amicizia e tanta complicità.

Le ultime dichiarazioni di Maria Monsè sulla fecondazione assistita

“Per il momento intraprendere il percorso della fecondazione assistita non è una priorità. Perla quest’anno frequenterà la terza media e avrà gli esami, quindi vogliamo seguirla bene. E poi io stessa, tra le sfilate e l’uscita del libro La vita è una questione di verità che ho scritto con Simone Di Matteo e che arriverà a breve nelle librerie, ho davvero poco tempo“, ha spiegato Maria Monsè.

Maria Monsè ha provato per tanti anni ad avere un altro figlio

Il sogno di regalare un fratellino o una sorellina a Perla Maria però rimane. Maria e il marito Salvatore ci hanno provato per anni ma le cose non sono andate come speravano. Per questo la 45enne aveva pensato di ricorrere alla fecondazione assistita.