Maria Monsè e quella foto con la figlia, cosa c’è dietro: tutta la verità

Continua a far discutere la foto di Maria Monsè con la figlia Perla. Una foto bollente con le due in costume, che potete vedere più in basso. L’immagine è stata contestata da tanti sul web, compresa Selvaggia Lucarelli che indirettamente ha attaccato Barbara d’Urso che ha scelto tanti anni fa Maria come opinionista del suo salotto. Dopo aver risposto alla giornalista sulle pagine del Messaggero, la Monsè ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda su Instagram.

Attraverso le sue storie Maria Monsè ha confidato che quella foto è stata scattata nella spa di un albergo, dove l’ex ragazza di Non è la Rai ha scelto di festeggiare il suo compleanno insieme alla figlia Perla di 14 anni. “Non era mia intenzione esporre mediaticamente Perla”, ha precisato la Monsè. Quest’ultima ha poi rivelato che a caricare la foto sul suo profilo Instagram è stato il suo social media manager, “per sua scelta, come fa normalmente”.

Maria Monsè ha dichiarato:

“Sono rammaricata se tutto ciò può aver causato disagio ma prima di giudicare o condannare una persona bisogna conoscere cosa c’è dietro la sua vita. Per questo motivo approfitto per ringraziare coloro che realmente mi conoscono e che mi hanno sostenuta in questa vicenda. Loro sanno che il rapporto che ho con mia figlia è un rapporto sano”

Dopo queste spiegazioni Maria Monsè ha deciso di rimuovere la foto con Perla dal suo profilo Instagram, seguito da ben 163 mila follower. Sulla vicenda nessun commento è arrivato da parte di Salvatore Paravia, il marito di Maria nonché padre di Perla. La Monsè è felicemente sposata da tempo e ogni anno rinnova i voti nuziali con l’imprenditore siciliano.

Maria Monsè e la polemica per la figlia Perla

Non è la prima volta che Maria Monsè fa discutere per via del suo rapporto con la figlia Perla. Tre anni fa hanno fatto chiacchierare le incursioni della bambina in tv, dove ha difeso a spada tratta l’esperienza della madre al Grande Fratello Vip. Perla, nonostante la giovane età, non ha avuto problemi ad alzare la voce con Alessandro Cecchi Paone, grande rivale della madre Maria nella Casa più spiata d’Italia.

Di recente, invece, Maria è finita al centro delle critiche perché ha già portato la figlia dal chirurgo plastico. Perla, neppure 15enne, si è infatti sottoposta a delle punturine per rimodellare il naso troppo ingombrante. Una scelta, quella della Monsè, che ha scatenato una vera e propria polemica in tv ma anche sui social network. La Monsè ha però assicurato che ha solo cercato un modo per aumentare l’autostima della piccola Perla.