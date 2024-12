Maria in total white ad Amici: il costo delle sneakers è da urlo

Maria De Filippi incanta con il suo stile glamour ad Amici. Oggi, domenica 15 dicembre, è andata in onda la penultima puntata del talent show prima della pausa natalizia. Un appuntamento pieno di sorprese, tra cui il ritorno dell’ex professore Raimondo Todaro e un provvedimento disciplinare per i ragazzi che, a causa dell’assurda sporcizia presente in Casetta, sono finiti quasi tutti in sfida. Ma, a catturare l’attenzione, oltre alle dinamiche tra gli allievi, è stato anche l’outfit di Maria De Filippi.

Nonostante l’atmosfera delle feste, la De Filippi rimane fedele al suo nuovo stile, un perfetto mix tra casual ed eleganza, senza seguire rigidamente le mode natalizie. Per l’occasione, la conduttrice ha scelto un completo total white, evitando i tradizionali colori natalizi come il rosso i toni più festosi, e puntando invece sull’eleganza del bianco. Dopo aver alternato outfit con maglioni multicolor e completi in denim, Maria è tornata al suo amato ed elegante tailleur. Tuttavia, non ha comunque rinunciato al suo tocco casual, completando l’outfit con le sue inseparabili sneakers.

Maria De Filippi sceglie il bianco ad Amici: ma a catturare l’attenzione sono le sneakers

Nella dodicesima puntata della 24esima edizione di Amici, Maria De Filippi ha deciso di abbinare un paio di pantaloni bianchi a vita alta dallo stile affusolato, abbinati a una giacca monopetto dello stesso colore. Per contrastare l’uniformità del bianco, ha voluto completare la mise con un semplice top nero.

Il completo chic è stato poi reso più ‘sbarazzino’ da un paio di sneakers Run 55 di Louis Vuitton, questa volta in una nuova tonalità panna, diverse da quelle sfoggiate precedentemente ad Amici o Tu si que vales. Secondo quanto riportato da Fanpage, queste scarpe, come si legge sul sito della Maison, hanno un costo di ben 1020 euro. Insomma, si tratta di una cifra che equivale quasi a uno stipendio medio italiano, rendendole decisamente fuori portata per la maggior parte degli spettatori del programma di Canale 5. Per quanto riguarda l’acconciatura, invece, è rimasta ferma sui suoi soliti capelli ondulati, senza osare particolarmente.