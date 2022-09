Maria Grazia Cucinotta, stoccata social alla Lucarelli. Dura replica

In questi giorni, la giornalista e giudice di Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli ha trovato un nuovo obiettivo nei confronti del quale scatenare le sue ire via Instagram Stories: di recente, infatti, la Lucarelli ha scoperto, suo malgrado, l’universo online delle mamme e dei papà che (a detta sua) in qualche modo utilizzano i loro figli malati sui social per ottenere visibilità e per guadagnare.

In tempi non sospetti, Selvaggia Lucarelli ha iniziato per esempio a ripostare i video Youtube e i TikTok di genitori impegnati nelle difficili attività di monitoraggio del diabete dei loro figli, un vero e proprio calvario che include un costante controllo dei livelli glicemici e dei valori del sangue, ma anche diverse punture di insulina al giorno. Il problema, secondo la giornalista, è che seguire i figli malati per alcune “web star” è diventato un vero e proprio business. Alcuni sponsorizzano prodotti, altri costringono la loro prole a partecipare a video su temi anche molto delicati. Critiche su un tema decisamente spinoso, che come c’era da aspettarsi hanno scatenato le ire dei diretti interessati. Ma non solo.

Già, perché ad avere preso posizione contro Selvaggia Lucarelli sull’argomento è stata, poche ore fa, anche Maria Grazia Cucinotta. La nota attrce siciliana, infati, ha scritto un commento pubblico sulla pagina Un futuro per Melissa, difendendo i genitori della bambina. La pagina di raccolta fondi in questione è stata creata da Rossana e Pasquale, il papà e la mamma della piccola Melissa, affetta da SMA di tipo 1: con la loro attività social, i due stanno cercando di raccogliere denaro per ottenere cure adeguate per la loro piccola. Stando a quanto scritto su Instagram Selvaggia Lucarelli aveva contattato i due già tempo fa, senza però ricevere risposta. In questi giorni, alla luce dei dubbi che la giornalista ha sollevato, i due le hanno finalmente risposto, invitandola nella loro casa in Puglia dove potranno mostrarle tutta la documentazione che attesta la regolarità della raccolta fondi. Rossana e Pasquale hanno anche dedicato un post pubblico alla Lucarelli, commentato proprio dalla Cucinotta.

L’attrice, dunque, ha voluto scrivere alla pagina un messaggio di supporto, scatenando le ire della giornalista. Ecco il messaggio della Cucinotta ai genitori della bambina:

“Cari Rossana e Pasquale. Sono senza parole. Non capisco a quale titolo dobbiate dare spiegazioni ad una persona che neanche conoscete di come state cercando di salvare la vita di Melissa. Io credo che bisognerebbe andare sul posto e capire cosa significa avere un figlio malato. I sacrifici che si fanno per cercare di assicurargli la salute. Io sono e sarò sempre con voi e soprattutto con Melissa!”

Come c’era da aspettarsi, la replica di Selvaggia Lucarelli alle parole di Maria Grazia Cucinotta è arrivata in men che non si dica. “Molto male Maria Grazia Cucinotta. E ho un nome e una professione, non sono una persona”” ha scritto, inviperita, la giornalista.