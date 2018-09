Maria Grazia Cucinotta si racconta: il consiglio esclusivo per tutte le donne

Maria Grazia Cucinotta, la lotta contro la violenza sulle donne: “A vent’anni un uomo mi ha aggredita per strada” Ecco che cosa è successo in quell’episodio

Maria Grazia Cucinotta è una delle attrice italiane più amate di sempre. La donna si racconta al settimanale Gente dove, tra i vari argomenti affrontati, c’è quello della lotta contro la violenza sulle donne. Lei sostiene la Fondazione Pangea Onlus che si occupa proprio di questo tema importante e molto caro per l’attrice Maria Grazia Cucinotta. “Mi è successo anche questo” ha così affermato la Cucinotta. “A vent’anni un uomo mi ha aggredita per strada” racconta l’attrice. “Ha tentato di strapparmi la felpa, ma sono riuscita a fuggire e sono corsa alla polizia“ spiega lo spiacevole episodio Maria Grazia Cucinotta.

Maria Grazia Cucinotta e l’amore, così racconta suo marito e il loro rapporto: “Ero giovanissima. Non è sempre stato facile ma…”

“Ci siamo conosciuti alla fine degli anni 80” afferma Maria Grazia Cucinotta in merito a suo marito Giulio Violati. “Ero giovanissima e non certo pronta a entrare nel ruolo di moglie e madre. Non è sempre stato facile” confessa l’attrice. “Non ho mai vissuto il matrimonio come una gabbia e questo grazie a mia madre” afferma la Cucinotta. “Io e mio marito siamo molto diversi, ma ci vogliamo bene. E, malgrado, gli alti e bassi siamo costantemente d’accordo sulle cose importante” dice Maria Grazia senza alcun dubbio.

Maria Grazia Cucinotta, 50 anni ma dentro si sente una ragazzina: il consiglio a tutte le donne

“Dentro mi sento una ragazzina piena di energia” afferma la cinquantenne Maria Grazia Cucinotta. “La menopausa? Ci sono entrata da mo’” afferma la nota attrice. Poi Maria Grazia vuole dare un consiglio speciale per tutte le donne. “Dico sempre: se un uomo vi fa sentire poco attraenti mollatelo” afferma decisa l’amatissima attrice italiana.