Maria Grazia Cucinotta: niente regali per il suo compleanno, solo beneficenza

Maria Grazia Cucinotta e il gesto nobile per il suo cinquantesimo compleanno: niente regali dai suoi ospiti ma solo beneficenza

Maria Grazia Cucinotta, intervistata dopo la festa del suo compleanno, ha ripercorso insieme al settimanale Oggi i momenti più importanti della sua carriera. All’attrice, inoltre, è stato chiesto anche di parlare del party che ha organizzato per festeggiare i suoi 50 anni, e un dettaglio non di poco conto è emerso dal suo racconto. La Cucinotta, infatti, ha svelato di non aver ricevuto regali dai propri ospiti, anzi, sarebbe più corretto dire che li ha ricevuti ma non personalmente. Maria Grazia, nello specifico, non ha chiesto doni ma donazioni, per progetto solidale particolare.

Maria Grazia Cucinotta e la raccolta fondi per il suo compleanno: il progetto finanziato grazie alle donazioni ricevute

L’unico regalo che la Cucinotta ha ricevuto per il suo cinquantesimo compleanno glielo ha fatto il marito. “Mi ha regalato 50 rose rosse” ha dichiarato lei “E poi ha fatto realizzare un ritratto da un artista rielaborando una foto mia e di Giulia (la figlia ndr)”. Gli invitati presente alla sua festa? “Ho detto che non volevo doni ma donazioni per realizzare una palestra di riabilitazione per bambini in Tanzania” ha raccontato poi l’attrice. Un gesto sicuramente nobile quello di Maria Grazia che, in questo modo, ha dimostrato ancora una volta di avere a cuore il bene delle persone meno fortunate.

Maria Grazia Cucinotta svela: “Ho fatto il botox ma mi sono pentita”

Arrivata a 50 anni in splendida forma, Maria Grazia Cucinotta al settimanale Oggi ha svelato in fine quelli che sono i suoi segreti di bellezza. Creme idratanti, cibo sano e niente chirurgia estetica, eccetto una volta. “Il botx l’ho fatto una volta sola, per correggere una ruga sulla fronte, e mi sono pure pentita” ha dichiarato l’attrice. Per il resto, probabilmente, a mantenerla così bella sarà anche l’amore. Al marito Giulio, infatti, la Cucinotta è legata da 24 anni e, adesso come in passato, lei stessa ha più volte ribadito di essere ancora molto innamorata di lui.