Cucinotta senza freni: “Coronavirus, sbarchi a Messina? Minch…ni”

Maria Grazia Cucinotta furiosa per l’esodo in Sicilia: “La gente minc…na resterà sempre minc…na”

Maria Grazia Cucinotta senza freni e senza peli sulla lingua. L’attrice messinese, intervenuta nella trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora (Rai Radio), si è scagliata contro coloro che in queste ore hanno affollato lo stretto di Messina per sbarcare in Sicilia, in barba ai divieti governativi che hanno proibito alle persone di muoversi da comune a comune se non per comprovate e certificate situazioni di necessità. La notizia è subita rimpallata su tutte le agenzie stampa. Anche la Cucinotta ha detto la sua, lasciando da parte il fioretto e sfoderando la sciabola nei confronti dell’irresponsabilità di alcuni suoi conterranei.

“Oggi mi ha chiamato mia sorella da Messina e mi ha detto che sono sbarcate non so quante automobili provenienti dal nord”

“Consiglio a tutti vivamente di stare a casa. Oggi mi ha chiamato mia sorella da Messina e mi ha detto che sono sbarcate non so quante automobili provenienti dal nord: vedo che la gente minc…na resterà sempre minc…na”, ha tuonato Maria Grazia Cucinotta a proposito dell’esodo in corso, in piena emergenza Covid-19. “Almeno restassero tappati dentro le loro case, il problema grosso è che questi vanno in giro”, ha aggiunto l’attrice con una punta di amarezza per quel che sta accadendo attorno allo stretto.

“Infrangere le regole ti può far sentire fico, ma nella realtà sei solo un cret…no che mette a rischio vite umane”

Maria Grazia, da quando è iniziata l’emergenza italiana, è sempre stata in prima linea nel promuovere la linea #iorestoacasa. “Uniti per fermare il virus… In questo momento è importante essere tutti uniti. Rispettiamo le regole e stiamo a casa, questo è il primo passo per sconfiggere il virus. Se stiamo a casa evitiamo di infettarci e trasmettere il virus ai nostri familiari. Infrangere le regole ti può far sentire fico, ma nella realtà sei solo un cret…no che mette a rischio vite umane”, scriveva pochi giorni fa sui social.