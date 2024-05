Maria Esposito maltratta pesciolino rosso: è bufera (giustamente)

Maria Esposito, nota per il ruolo di Rosa Ricci nella popolare serie giovanile “Mare Fuori“, si trova al centro di una feroce polemica sui social. Il motivo? Ieri, 23 maggio, l’attrice napoletana ha pubblicato un video su TikTok che ha indignato, giustamente, tantissimi utenti. Nel video in questione, si vede la sorella di Maria inseguire divertita la loro mamma mentre tiene in mano un pesciolino rosso e finge di lanciarlo contro di lei. Ad un certo punto, nel caos, il povero pesciolino è caduto a terra, suscitando la preoccupazione del padre per la sua possibile morte e scatenando le risate, fuori luogo, della star di “Mare Fuori“.

Maria Esposito: pioggia di critiche per un video pubblicato dall’attrice

Nel giro di pochi minuti, il video ha ricevuto una miriade di commenti negativi, tanto che l’attrice ha proceduto subito a cancellarlo. Ma, come si sa, al mondo del web non sfugge nulla. Nonostante Maria avesse rimosso il TikTok poco dopo averlo pubblicato, qualcuno era già riuscito a salvarlo e il video si è diffuso su tutti i social nel giro di poche ore. Da lì, è partita una vera e propria bufera contro Esposito. In tanti sono rimasti sconvolti dall’ignoranza dietro un gesto del genere, sottolineando come un pesciolino rosso non sia un giocattolo da maneggiare a piacimento.

Fortunatamente, alla fine, la sorella di Maria è riuscita a riporre il pesciolino nella sua boccia, dove è potuto tornare a respirare. Tuttavia, gli utenti non riescono a passare sopra alle risate dell’attrice mentre riprende la piccola creatura sofferente sul pavimento, anziché cercare immediatamente di salvarla. In particolare, su Twitter l’attrice sta ricevendo attacchi durissimi, con accuse di insensibilità, mancanza di empatia e superficialità.

Per il momento, Maria Esposito non si è ancora scusata per la vicenda. La protagonista di “Mare Fuori” ha semplicemente eliminato il TikTok, per poi mantenere il silenzio e non pubblicare più nessun contenuto sui suoi profili social. Nel frattempo, diversi utenti sostengono che l’attrice 20enne dovrebbe discolparsi al più presto per cercare di riparare a ciò che ha fatto.