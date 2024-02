Mare Fuori 4, l’errore di scena sfuggito a tutti: dov’è il tatuaggio?

Nella quarta stagione della fortunata serie Rai Mare Fuori abbiamo scovato un errore nella trama che riguarda il tatuaggio dedicato a Ciro: in una scena della quinta puntata del nuovo ciclo di episodi, il ricordo indelebile scompare improvvisamente dalla mano di Edoardo (interpretato da Matteo Paolillo).

Parte stasera la messa in onda su Rai2 della quarta stagione di Mare Fuori, che andrà in onda ogni mercoledì in prima serata fino al 27 marzo. Milioni di fans hanno già divorato le nuove puntate della serie, pubblicate in esclusiva su RaiPlay in due parti. Nonostante i numeri da record ottenuti sulla piattaforma anche da questi nuovi episodi, scommettiamo che questo dettaglio ai più era sfuggito.

In una scena del quinto episodio della quarta stagione, dal titolo Questioni di scelte, mentre Edoardo si sfoga con Micciarella e Milos parlando del suo legale, fuma una sigaretta con la mano sinistra. Quando la avvicina al volto, è evidente che il tatuaggio dedicato a Ciro – che i personaggi della serie avevano fatto dopo la sua morte – è magicamente sparito. Sicuramente errore di edizione avvenuto sul set ha portato a questa svista. Ed è curioso anche il fatto che, nella scena immediatamente precedente – dove Edoardo discute con l’avvocato Alfredo D’Angelo prima che questo vada via furtivamente dall’IPM – il tatuaggio sia ben visibile sulla mano del personaggio interpretato da Matteo Paolillo.

Il segno distintivo che i ragazzi portano sul corpo, come omaggio al loro amico, era stato inciso sulla pelle dai protagonisti stessi nel primo episodio della seconda stagione. In quell’occasione, dopo aver scelto di collaborare con la direzione dell’IPM, cancellando il murales dedicato a Ciro (realizzato subito dopo la sua morte), Edoardo aveva spinto i suoi compagni a tatuarsi il nome del fratello di Rosa Ricci sulle nocche della mano sinistra, accompagnato da una corona. Un gesto per rendere indelebile il legame con uno dei personaggi emblematici della serie.

Il tatuaggio, da quel momento, ha rappresentato un simbolo all’interno della serie, marcando il legame che c’era tra Ciro e i suoi compagni e apparendo più e più volte nelle scene in cui i protagonisti danno vita alle vicissitudini che più appassionano il pubblico della serie. Il quinto episodio della quarta stagione di Mare Fuori – dove appare la svista di cui vi abbiamo parlato – è disponibile su RaiPlay così come gli altri, per un totale di 14 puntate. Due in più rispetto alle precedenti stagioni, come annunciato ieri a sorpresa dal regista Ivan Silvestrini.