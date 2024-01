Maria Esposito ha ritrovato l’amore: chi è e perché è conosciuto

A lanciare l’indiscrezione è Gabriele Parpiglia che conferma un gossip che circola da qualche settimana, Maria Esposito, l’attrice di Mare Fuori, ha ritrovato l’amore.

Dopo la rottura con Antonio Orefice, conosciuto sul set di Mare Fuori, l’attrice ha un nuovo partner e si tratta di Gennaro Lillo, in arte Jey Lillo, un illusionista molto conosciuto su TikTok. Non solo, i due si sono incontrati sul set del musical della fiction, diretto da Alessandro Siani, poiché questo ragazzo ne è il produttore.

Secondo Parpiglia, la frequentazione va avanti da un mese, seppur non è mai stata confermata dalla coppia, nonostante è uscita qualche paparazzata.

Chi è Jey Lillo

Il tiktoker di 26 anni, che ha fatto breccia nel cuore dell’Esposito, è napoletano ed è molto seguito sui social. È diventato famoso grazie alla sua passione per l’illusionismo ed ha saputo sfruttare TikTok proprio per mostrare questo suo talento.

La popolarità è diventata maggiore quando ha partecipato nel 2022 a Tu sì que vales, dove aveva lasciato a bocca aperta tutti ed oggi fa parte del minimondo di Avanti un Altro.

Lillo è anche produttore del musical di Mare Fuori che sta facendo il tour per tutta Italia, proprio grazie a questo progetto ha conosciuto Maria, la celebre Rosa Ricci.

Il musical di Mare Fuori

Il 14 dicembre è partito il tour del musical della serie, da Napoli, e girerà tutte le città più importanti italiane. Lo show è scritto e diretto da Alessandro Siani e da due sceneggiatori della fiction.

Tra gli attori, alcuni che già hanno lavorato in Mare Fuori, ovvero Maria Esposito, Antonio Orefice, Giuseppe Pirozzi, Antonio D’Aquino e Carmen Pommella. Poi presenti altri volti nuovi ma già conosciuti in tv come Mattia Zenzola, Benedetta Vari e Giulia Molino, ex allievi di Amici, ma anche altri attori già apprezzati dal pubblico, come Christian Roberto, Giulia Luzi e Andrea Sannino.

Ad occuparsi delle coreografie un altro volto noto al pubblico di Amici: Marcello Sacchetta, con suo fratello Mommo. Le musiche sono a cura di Adriano Pennino.