Maria Esposito cambia vita dopo Mare Fuori: “La scelta più difficile”

Maria Esposito sta vivendo sicuramente uno dei momenti più soddisfacenti della sua vita. Mare Fuori è stata la serie TV che ha dato un senso al suo sogno di diventare un’attrice, che lo ha reso reale. Aveva solo 19 anni quando ha avuto inizio tutto e fin dal primo momento si è impegnata tantissimo per farsi notare, ha impiegato tutto il suo talento e ha così conquistato il pubblico della Rai che ha iniziato ad amare non solo il suo personaggio, Rosa Ricci, ma anche lei che ha messo davvero anima e cuore in tutte le scene che ha girato. E ora si è preso una piccola, grande soddisfazione: ha comprato casa a Roma, dunque lascia la sua Napoli che in questi primi 21 anni di vita le ha dato veramente tanto.

“A 21 anni, lasciare Napoli, la mia famiglia e i miei amici è una delle scelte più difficili che abbia mai fatto.

Napoli è casa, è amore, è radici” ha scritto Maria su Instagram, pubblicando uno scatto di lei che firma dei documenti e altre foto con la sua famiglia in lacrime ma felice per questo suo grande passo. “Ho comprato casa a Roma. La città che da sempre è il cuore pulsante del mio sogno di attrice. Trasferirmi qui per il mio lavoro è un passo che porta con sé nuove sfide, ma anche infinite opportunità“.

Chi ha avuto la possibilità (per me fortuna) di parlarci un po’ sa quanto questa cosa è importante. Per chi non ci ha mai creduto e per chi lo ha sempre fatto in bocca al lupo per questa importante scelta 🫶🏻 pic.twitter.com/lc2b0F1yhX — 𝘭𝘶𝘥𝘰𝘷𝘪𝘤𝘢 🐘 (@xbrsmile) March 10, 2025

Maria Esposito ha comprato casa a Roma

Per i suoi numerosissimi fan, questa è davvero una grande soddisfazione. Le persone che l’hanno seguita in questi anni, hanno anche condiviso con lei ogni passo, hanno assistito ai suoi traguardi e ora la stanno vedendo mentre si accinge a lasciare il nido e ad andare via. Da quando è diventata famosa, l’abbiamo sempre vista pubblicare momenti sui social insieme alla sua famiglia, attimi di vita quotidiana e di semplicità.

Ora non vivrà più né nella stessa casa e né nella stessa città delle persone che ama, ma sicuramente per lei si tratta di un passo davvero molto importante e che, in qualche modo, la cambierà. Ora che tutti i fan di Mare Fuori le hanno fatto gli auguri per questo grande passo, non rimane da fare altro che cominciare questa splendida avventura.