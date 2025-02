Giacomo Giorgio a La Volta Buona: bordata glaciale su Mare Fuori

Giacomo Giorgio è pronto a tornare sul piccolo schermo con “Belcanto”, una nuova fiction in cui avrà la possibilità di mettere in scena il suo talento accanto ad attori di grande calibro, come Vittoria Puccini e Carmine Recano. Sarà l’ennesima opportunità per lui per spiccare, dopo anni in cui è stato sempre etichettato solo come Ciro di Mare Fuori. Grazie a questa fiction è riuscito a raggiungere il successo e a farsi conoscere, ma ora è pronto a lasciarselo per sempre alle spalle. Infatti, quando Caterina Balivo gli ha domandato se gli mancasse Ciro, la sua risposta è stata più tagliente che mai: “No, sta bene là“. Poche semplici parole ma che evidenziano il modo in cui il noto attore, adesso più che mai, si sente pronto a chiudere questo capitolo così importante della sua vita e della sua carriera.

D’altronde Giacomo è rimasto sospeso per un bel po’ di tempo in questo ruolo, infatti il suo personaggio è morto nella prima stagione della fiction ma il dispiacere del pubblico è stato così tanto forte, che a Giacomo è stato poi chiesto di tornare per le stagioni successive per girare dei flashback. Ora che sta per uscire una nuova stagione, con gran parte del cast rinnovato, Giacomo è pronto a dare un taglio e a ricominciare una nuova parentesi televisiva.

Giacomo Giorgio è bravo, empatico e simpatico, tutto il successo che si merita #LaVoltaBuona — Anna (@Anna58237344) February 24, 2025

Mare Fuori ricomincia: gli attori intraprendono nuove strade

Non solo Giacomo è pronto a ricominciare, ma anche altri protagonisti. Ad esempio, in questi giorni su Netflix è uscita una nuova serie intitolata “Storia della mia famiglia” che vede tra i protagonisti Massimiliano Caiazzo, che in Mare Fuori interpretava il ruolo di Carmine. Intanto, dopo il successo de Il Conte di Montecristo, Nicolas Maupas è tornato a vestire i panni di Simone Balestra sul set di Un Professore per girare la terza stagione della famosa fiction Rai.

Erano tutti dei ragazzini quando hanno intrapreso il cammino con Mare Fuori, adesso che sono tutti un po’ più grandi, stanno raccogliendo i frutti di quanto seminato in questi anni di successo. Molto presto arriverà una nuova stagione della fiction ambientata nel carcere minorile di Napoli con tanti nuovi protagonisti, ma il cast originale rimarrà sicuramente nei cuori di tutti coloro che hanno amato questa storia.