Mare Fuori 5: quando esce, chi non ci sarà. A breve anche il film

Mentre la maggior parte degli italiani si prepara a seguire Sanremo 2025, c’è chi, invece, non vede l’ora di incollarsi alla tv per vedere la nuova stagione di Mare Fuori. Il countdown è iniziato ed i fan sono curiosi di sapere cosa succederà nelle puntate in arrivo. Chi sono gli attori che troveremo e chi ha deciso di abbandonare la nave?

Quando esce Mare Fuori 5

Il 19 febbraio 2025 inizierà la quinta stagione di Mare Fuori. A differenza della quarta, questa volta non sappiamo se sarà divisa in due parti. L’unica cosa certa è che sarà trasmessa su Rai 2 e sarà disponibile anche su RaiPlay.

Il cast

Il primo dettaglio da sapere è che il regista della serie televisiva Mare Fuori non è più Ivan Silvestrini ma Ludovico Di Martino, conosciuto al pubblico per Skam italia. Senza dubbio, questo non è un aspetto da sottovalutare visto che non si escludono novità sia per quanto riguarda il cast che la storia.

Dopo il cambio di regista, passiamo ad analizzare il cast. Si aggiungono ai volti noti, che abbiamo conosciuto nel corso delle stagioni passate, Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, che interpreteranno due criminali. Poi ancora Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, due amiche per la pelle e anche loro criminali. Alfonso Capuozzo e Michele Velo saranno due personaggi provenienti da due realtà di Napoli opposte, da una parte c’è il ragazzo di strada e dall’altra i quartieri benestanti.

Tra i personaggi che usciranno di scena vi sono Trezi Y/Giulia interpretata da Clara Soccini, di nuovo in gara al Festival di Sanremo. Non farà parte della banda di criminali del carcere minorile anche Kubra interpretata da Kyshan Wilson. Secondo le prime anticipazioni, la ragazza viene trasferita perché a Napoli non riesce ad andare d’accordo con Beppe, suo padre biologico. Mancheranno ancora Ciro Ricci e l’avvocato Alfredo D’Angelo morti nelle stagioni precedenti. Che ne sarà di Maria Esposito? Non c’è dato saperlo ma sono molti a credere che anche lei non prenderà parte a Mare Fuori 5.

In arrivo il film

Dopo la realizzazione della quinta stagione, lo spoiler su una sesta e il musical in scena che ha riscosso molto successo, si è accennato all’arrivo di un vero e proprio film. Secondo quanto si legge sul web, non si tratta di un sequel ma di prequel. Attraverso la pellicola si scoprirà come è iniziata tutta la storia della serie con l’ascesa di Rosa Ricci. Sull’argomento per adesso non vi sono ulteriori dettagli, bisognerà attendere ancora un po’ prima di saperne altri.