Maria Elena Boschi si è lasciata: “È finita”, la rivelazione dell’ex ministra

News Maria Elena Boschi: fidanzata? Gli ultimi aggiornamenti sulla vita privata da Lilli Gruber

Maria Elena Boschi è nel pieno della sua carriera politica con la nuova avventura di Italia Viva, partito come sapete fondato da Matteo Renzi, ma ha avuto modo di parlare a Lilli Gruber durante l’ultima puntata di Otto e mezzo anche della vita oltre la politica. E ne sono venute fuori delle belle sebbene non si sia soffermata chissà per quanto tempo sull’argomento. Di cosa parliamo esattamente? Di importanti cambiamenti nella vita privata di cui sicuramente sentiremo parlare nelle prossime ore, vista la notorietà dell’ex ministra del governo Renzi.

Maria Elena Boschi single: “Sì, è finita ma ci vogliamo ancora bene”, la rivelazione

Le parole di Maria Elena Boschi sono state chiare: “La mia relazione? Sì, è finita ma ci vogliamo ancora bene”. Ciò vuol dire che finora la politica è stata fidanzata, e siamo sicuri che la notizia vi coglierà di sorpresa perché non si era mai parlato a fondo della sua vita sentimentale. Mistero svelato invece dalla Boschi stessa che dinanzi a una curiosa Gruber ha anche spiegato di aver tenuto nascosta questa relazione per “tutelare la nostra privacy”. E non ha avuto tutti i torti, diciamocelo, visto che mai come negli ultimi anni i politici sono facilmente e duramente attaccabili e finiscono subito al centro di polemiche, pettegolezzi di ogni sorta e così via. Basti pensare ad esempio a quello emerso in rete proprio su una presunta relazione sulla Boschi e Giulio Berruti.

Boschi non è più impegnata: nessuna frequentazione per l’ex ministra

La Boschi ha anche precisato che “anche se non lo trovo così rilevante, comunque adesso non sono in una relazione”, quindi di non frequentare nessuno e di essere libera. Se dovessimo saperne di più state certi che vi aggiorneremo tempestivamente!