Giulio Berruti smentisce tutto: “Maria Elena Boschi? Solo illazioni”

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi non stanno insieme

Nessuna storia d’amore tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi. Dopo il clamore delle scorse settimane l’attore lanciato dalla fiction Mediaset La figlia di Rivombrosa ha messo a tacere tutte le malelingue. Berruti è ancora felicemente fidanzato con l’attrice e produttrice austriaca Francesca Kirchmair, con la quale è stato di recente paparazzato dal settimanale Chi. I due non si sono mai lasciati: la loro liason procede a gonfie vele da tempo e l’ex Ministro del Governo Renzi è solo un’amica. Giulio, che proprio per amore di Francesca fa la spola tra l’Italia e l’America, ha smentito gli ultimi pettegolezzi in un’intervista concessa a Diva e Donne, nel numero in edicola da mercoledì 22 maggio.

Le dichiarazioni di Giulio Berruti su Maria Elena Boschi

“Maria Elena Boschi? Sono solo illazioni, completamente inventate pur di fare clamore. Tra me e lei non c’è mai stato nulla. Anche perché sono felicemente fidanzato“, ha spiegato Giulio Berruti alla stampa. I gossip sull’attore e la deputata erano nati dopo che i due erano apparsi insieme ad un evento milanese. Subito si è parlato di love story ma in realtà Berruti non ha mai mollato la fidanzata Francesca, conosciuta nel 2017.

Chi è Francesca Kirchmair: la fidanzata di Giulio Berruti

La fidanzata di Giulio Berruti è austriaca, è un’attrice e produttrice, e al momento vive in California dove sta studiando produzione e management produttivo. Per amore l’attore è dunque costretto a fare la spola tra l’Italia e l’America, per poter stare accanto a Francesca. “Tra noi c’è un rapporto di grande stima. Lei è davvero speciale”, ha assicurato Berruti.