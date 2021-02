Maria Elena Boschi, Live Non è la d’Urso: confidenze romantiche su Berruti

By

La puntata di Live Non è la d’Urso del 7 febbraio 2021 si è aperta con l’intervento di Maria Elena Boschi sulla crisi di governo. In collegamento, l’onorevole ha spiegato perché il suo partito ha innescato la crisi di governo e perché è a favore di un nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. Secondo il suo punto di vista, questo rappresenta una vittoria dell’Italia e con Draghi le cose cambieranno. “Avremo un governo migliore”, ha chiosato.

La capogruppo di Italia Viva alla Camera ha rilasciato anche alcune dichiarazioni in merito alla sua storia con Giulio Berruti. I due si sono conosciuti nel 2014 e solo dopo il primo lockdown di marzo 2020 hanno iniziato a frequentarsi facendo nascere un amore che continua ancora oggi. Le presentazioni in famiglia sono già avvenute da tempo e sono diverse le indiscrezioni che dicono che quest’anno potrebbe essere il periodo giusto per il matrimonio.

Si è tanto parlato e discusso del suo look rinnovato e di questo fidanzamento. Finalmente ha rotto il silenzio in tv, incalzata dalla padrona di casa di Live, confermando di essere molto felice accanto al suo uomo:

“Sono molto felice anche perché Giulio è un ragazzo molto in gamba, una persona che lavora molto, ma soprattutto un ragazzo dolcissimo e c’è. Questo è l’importante”

Per la donna è confortante sapere che, qualsiasi cosa succeda, c’è lui ad attenderla a casa la sera. La deputata e Berruti non hanno mai nascosto di voler mettere su famiglia e avere dei bambini. Ospite a Verissimo, qualche mese fa l’attore aveva confidato a Silvia Toffanin che vorrebbe avere più di un frutto d’amore.

Negli ultimi giorni l’attore, che si è sbottato sui social dopo le offese alla sua fidanzata, ha commentato il gossip sulla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. L’uomo ha smentito la voce che lo voleva protagonista dello show. Nella fattispecie ha spiegato di essere stato contattato dalla produzione ma per fare l’inviato.

In un post sui social ha reso noto anche che non chiederà la mano alla sua amata durante il reality di Ilary Blasi anche perché non ne farà parte. Dopo il rifiuto di Berruti e di Teo Mammucari il ruolo da inviato è stato affidato a Elenoire Casalegno.

Chissà se Berruti riuscirà a partecipare a qualche reality prima o poi: ricordiamo che il suo nome era circolato come uno dei concorrenti dell’edizione del Grande Fratello Vip ancora in corso.