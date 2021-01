Giulio Berruti sbotta dopo le offese alla fidanzata Maria Elena Boschi

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi ancora al centro dell’attenzione mediatica. Da un anno, da quando sono ufficialmente usciti allo scoperto, i due sono nell’occhio del ciclone. I recenti rifiuti dell’attore al Grande Fratello Vip e all’Isola dei Famosi hanno fatto chiacchierare parecchio e proprio su quest’argomento una hater ha attaccato Berruti e la fidanzata.

“Siete il vomito”, ha scritto una donna sull’account Instagram di Giulio Berruti tirando in ballo la presunta partecipazione dell’attore alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, attualmente in onda su Canale 5. Come spiegato qualche tempo fa da Alfonso Signorini le trattative erano in corso ma Berruti ha preferito declinare l’invito.

Il 36enne ha fatto lo stesso con la produzione dell’Isola dei Famosi, che l’ha contattato per fare l’inviato di Ilary Blasi. Tornando all’hater, non è tardata ad arrivare la replica del diretto interessato: “Mi sembrano argomentazioni molto profonde. Complimenti a chi ti ha messo al mondo, ottimo lavoro”.

“Sfortunatamente si parla ovunque di voi due sfigati”, ha risposto l’hater. Berruti a questo punto ha risposto con una risata e un cuore, come a voler chiudere la conversazione. Non è la prima volta che Giulio difende la sua nuova fidanzata, con la quale la storia d’amore procede a gonfie vele.

Secondo i beninformati Giulio Berruti e Maria Elena Boschi hanno in cantiere dei progetti importanti, come il matrimonio e i figli.

La storia tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si sono incontrati per la prima volta nel 2019, quando l’attore era ancora legato a Francesca Kirchmair. A farli conoscere, in un cocktail bar di Roma, alcuni amici in comune. Si è subito parlato di una liaison importante ma i due hanno sempre negato e in un secondo momento Giulio ha ribadito il suo amore per la fidanzata austriaca.

Con l’arrivo del 2020, però, tutto è stato capovolto. Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono stati fotografati di continuo dai paparazzi e Berruti ha pubblicamente ammesso la liaision a C’è tempo per… il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Successivamente si è lasciato andare a una vera e propria dichiarazione d’amore a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin.