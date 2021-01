Maria De Filippi zittita da Graziella a C’è Posta per Te: ‘Lesa Maestà’

A C’è Posta per Te, durante la puntata del 23 gennaio, una delle storie proposte è stata quella di Lisa, una donna leccese che ha cercato il padre Salvatore, con il quale si sono interrotti da anni i rapporti. L’uomo è sbarcato in studio con la vulcanica Graziella, la seconda moglie, che ha cresciuto Lisa in modo ferreo. Salvatore da Graziella ha poi avuto una seconda figlia, Claudia.

La storia, a grandi linee, è la seguente: Lisa accusa Graziella di averla educata troppo severamente e di non averla trattata come Claudia. Da qui il suo allontanamento da lei e dal padre. Una versione che non trova assolutamente d’accordo né Salvatore né la sua seconda moglie che ha ingaggiato anche una serie di botta e risposta con Maria De Filippi. “Ho registrato tutto, chiamate, messaggi… Maria ora te li faccio vedere”, ha incalzato la donna, a un certo punto, per smentire parte delle parole di Lisa. La conduttrice ha riso, declinando l’offerta e dicendole di crederle sulla parola.

Nel frattempo la storia di Lisa ha continuato ad essere srotolata. La donna ha raccontato di aver cercato sua madre su Facebook e di averlo riferito a Salvatore e Graziella. Sua sorella Claudia avrebbe reagito male alla situazione, dandole dell’ingrata. Inoltre Lisa ha reso noto di aver iniziato a soffrire di attacchi di panico per via l’educazione dura ricevuta.

Anche in questo caso Graziella e Salvatore hanno un differente punto di vista. La signora ha negato che gli attacchi di panico siano stati causati dai suoi atteggiamenti e ha sostenuto che mai Lisa ha detto a lei e al padre di aver contattato la madre. Tale vicenda l’avrebbe scoperta la stessa Graziella, da sola. Poi, sempre più arrabbiata, ha dichiarato che Lisa una volta le ha ringhiato contro le seguenti parole: “Ti do una corda e impiccati”. Lisa ha smentito, provocando uno stizzito “Por…o cane” di Graziella.

Il clima si è fatto sempre più teso. I modi di fare di Graziella, però, sono stati così genuini che hanno provocato dei sussulti di ilarità. Addirittura a un certo punto, presa dalla foga, ha zittito Maria De Filippi. “Aspetta… shhh”, ha detto alla conduttrice, ripartendo a macchinetta. La moglie di Costanzo è così rimasta in religioso silenzio, ridendo sotto i baffi. Ai telespettatori il fatto non è passato inosservato e infatti su Twitter sono piovuti cinguettii che hanno sottolineato l’evento ‘eccezionale’: “Graziella ha zitto Queen Mary, lesa maestà”.

Alla fine del can can, tra mille botta e risposta e smentite reciproche, Salvatore ha deciso di aprire la busta. Lisa ha abbracciato il padre, poi si è tuffata anche tra le braccia di Graziella. Intanto Salvatore ha scosso il capo, come dire: “Ma che diavolo di situazione è questa!”. Un finale tragicomico. E per fortuna verrebbe da dire: un po’ di ‘alleggerimento’, nella vita, non guasta mai.